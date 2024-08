La otra boxeadora polémica, Lin Yu-Ting gana a la uzbeca Turdibekova por paliza y no da declaraciones

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting se alzó con la victoria en el cuadrilátero frente a la uzbeca Sitora Turdibekova en combate de la categoría de 57 kilogramos y se garantizó el pase a cuartos de final. La púgil uzbeca aguantó los golpes directos de su adversaria y logró en un par de ocasiones arrinconarla y bloquearla al pasar un brazo por encima de su cuello. El público tampoco dudó en corear el nombre de Turdibekova para animarla.

Pero todo eso no fue suficiente para que los jueces viesen un dominio imperante durante los tres asaltos, que transcurrieron bastante ajustados. A pesar de su victoria, la taiwanesa no ofreció declaraciones. Lin "respeta a los jueces. Era la primera ronda y no tenía presión. Ha disfrutado del combate", se limitó a decir apresuradamente su entrenador a través de una intérprete. Lin Yu-Ting e Imane Khelif son dos de las boxeadoras, la primera en peso pluma y la segunda en el welter, que más están dando que hablar en París por presentar altos niveles de testosterona y cromosomas XY, propios de los hombres, en su ADN.

La uzbeca, al contrario que la italiana Ángela Carini, quien se retiró tan solo 46 segundos después de dar comienzo su pelea contra Khelif por ese mismo motivo, supo resistir hasta el último segundo. Yu-Ting ya fue descalificada el año pasado por la Asociación Internacional de Boxeo del los Campeonatos del Mundo por fallar las pruebas de género, si bien el Comité Olímpico Internacional dio el visto bueno para que estuviera en los que son sus segundos Juegos.