El BM Ciudad de Algeciras vence al Alarcos y suma otra alegría en casa (30-24)

De alegría en alegría. El equipo senior masculino del BM Ciudad de Algeciras empezó 2026 como despedió 2025, con un triunfo en casa. Los chicos de Iñaki Pérez vencieron este sábado al BM Alarcos Ciudad Real (30-24) en la 16ª jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional de balonmano.

El Ciudad de Algecirsa levantó el telón del nuevo año con una victoria trabajada y merecida. Después de la emotiva victoria por los 100 partidos de su entrenador, los algecireños retomaron el pulso con un encuentro que dominaron desde los primeros compases. Los de casa abrieron las primeras rentas y enfilaron el descanso (12-7), con una defensa que minimizó el potencial de los de Ciudad Real.

Los de Iñaki no levantaron el pie del acelerador y aumentaron su ventaja en un inicio de segunda mitad poderoso (con hasta ocho goles de diferencia). Los visitantes apretaron las tuercas en la recta final (25-21), pero al tener que arriesgar se toparon con la portería algecireña y con los contragolpes letales de un plantel en el que marcaron goles hasta doce jugadores. Iñaki volvió a dar protagonismo a la cantera con el hambre de los juveniles.

El BM Ciudad de Algeciras alcanza la barrera de los 20 puntos y se mantiene en ese vagón de perseguidores de la zona noble de la clasificación. El equipo de Iñaki Pérez afrontará la próxima jornada, la 17ª, el sábado 17 de enero en la pista del Montequinto de Sevilla (17:00 horas).