Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar

El BM Ciudad de Algeciras refrenda en casa su gran inicio de temporada (34-27)

BM Ciudad de Algeciras - Montequinto | La crónica

El equipo de Iñaki Pérez vence con contundencia al Montequinto y rubrica su segunda victoria en dos partidos

Una defensa del BM Ciudad de Algeciras ante el Montequinto.
Una defensa del BM Ciudad de Algeciras ante el Montequinto. / Andrés Carrasco
A. G.

Algeciras, 20 de septiembre 2025 - 22:02

Dos de dos. Segunda victoria de la temporada para el equipo masculino del BM Ciudad de Algeciras. El conjunto que entrena Iñaki Pérez ha brindado este sábado a su afición un triunfo contundente ante el Montequinto (34-27), un éxito que refuerza el inicio liguero de los algecireños en el grupo F de la Primera Nacional del balonmano español.

El Ciudad de Algeciras está de dulce y lo ha refrendado en su estreno en casa, donde los de Iñaki mandaron desde el principio hasta el final. Alentados por su gran estreno en Ciudad Real, los locales abrieron brecha pronto y alcanzaron el descanso con una renta considerable (20-10).

Aunque los de Dos Hermanas trataron de reengancharse al partido, el Ciudad de Algeciras gestionó los tiempos en la segunda parte y cerró los puntos con solvencia para disfrute de su público.

Gonzalo Cervera, con diez goles, volvió a liderar la ofensiva de un equipo muy productivo y solidario, y con el acento de una cantera protagonista.

Ficha técnica.
Ficha técnica.
Noticias relacionadas
Las fotos del BM Ciudad de Algeciras - Montequinto

También te puede interesar

Lo último

stats