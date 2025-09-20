El BM Ciudad de Algeciras refrenda en casa su gran inicio de temporada (34-27)

Dos de dos. Segunda victoria de la temporada para el equipo masculino del BM Ciudad de Algeciras. El conjunto que entrena Iñaki Pérez ha brindado este sábado a su afición un triunfo contundente ante el Montequinto (34-27), un éxito que refuerza el inicio liguero de los algecireños en el grupo F de la Primera Nacional del balonmano español.

El Ciudad de Algeciras está de dulce y lo ha refrendado en su estreno en casa, donde los de Iñaki mandaron desde el principio hasta el final. Alentados por su gran estreno en Ciudad Real, los locales abrieron brecha pronto y alcanzaron el descanso con una renta considerable (20-10).

Aunque los de Dos Hermanas trataron de reengancharse al partido, el Ciudad de Algeciras gestionó los tiempos en la segunda parte y cerró los puntos con solvencia para disfrute de su público.

Gonzalo Cervera, con diez goles, volvió a liderar la ofensiva de un equipo muy productivo y solidario, y con el acento de una cantera protagonista.