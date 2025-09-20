El BM Ciudad de Algeciras refrenda en casa su gran inicio de temporada (34-27)
BM Ciudad de Algeciras - Montequinto | La crónica
El equipo de Iñaki Pérez vence con contundencia al Montequinto y rubrica su segunda victoria en dos partidos
Dos de dos. Segunda victoria de la temporada para el equipo masculino del BM Ciudad de Algeciras. El conjunto que entrena Iñaki Pérez ha brindado este sábado a su afición un triunfo contundente ante el Montequinto (34-27), un éxito que refuerza el inicio liguero de los algecireños en el grupo F de la Primera Nacional del balonmano español.
El Ciudad de Algeciras está de dulce y lo ha refrendado en su estreno en casa, donde los de Iñaki mandaron desde el principio hasta el final. Alentados por su gran estreno en Ciudad Real, los locales abrieron brecha pronto y alcanzaron el descanso con una renta considerable (20-10).
Aunque los de Dos Hermanas trataron de reengancharse al partido, el Ciudad de Algeciras gestionó los tiempos en la segunda parte y cerró los puntos con solvencia para disfrute de su público.
Gonzalo Cervera, con diez goles, volvió a liderar la ofensiva de un equipo muy productivo y solidario, y con el acento de una cantera protagonista.
También te puede interesar
Lo último