Enorme victoria del BM Ciudad de Algeciras, casi sin dormir, en Ciudad Real (28-30)

Grandísima victoria del BM Ciudad de Algeciras en su estreno de temporada en la Primera Nacional. El equipo de Iñaki Pérez, casi sin dormir tras un viaje maratoniano durante la noche, se ha impuesto este domingo al BM Alarcos de Ciudad Real (28-30) en un escenario emblemático como el Quijote Arena.

El conjunto masculino senior del Ciudad de Algeciras arrancó un triunfo de mucho mérito en la primera jornada del grupo F. Los chicos de Iñaki se llevaron un partido de infarto, complicado por la categoría del rival y por la dificultad del desplazamiento: la expedición salió a las 3 de la mañana para tomar el AVE en Sevilla, llegar a Ciudad Real a las 8 para desayunar y plantarse en el pabellón. Todo, casi sin dormir.

El Ciudad de Algeciras 2025/26 es bastante baby Algeciras, ya que se ha nutrido de mucha juventud, aunque con algunos veteranos fundamentales. Los algecireños no pudieron contar en el debut con Pedro Saucedo y Sebas Restrepo, lesionados, pero sí rescataron a Hamsa, con un golpe fuerte en la nariz. El entrenador se llevó a dos juveniles más, Pedro y Alberto. El veterano Gonzalo Cervera lideró la ofensiva algecireña con 13 goles.

El Alarcos comenzó más enchufado, con las primeras ventajas, aunque los algecireños se fueron metiendo en el partido y llegaron al descanso igualados (16-16). A los de Iñaki les costaba en defensa parar la potente primera línea manchega, pero los visitantes empezaron a hacerse fuertes y a mandar en el luminoso. El Ciudad de Algeciras tomaba pequeñas rentas y, cuando se marchó de cuatro, falló desde los extremos para dar vida a un Alarcos que forzó el 28-28. Llegó el momento clave: Iñaki Pérez pidió un tiempo muerto y armó la jugada que permitió a Amando poner el 28-29. Una defensa compacta posibilitó la sentencia a la contra.