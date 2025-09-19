El BM Ciudad de Algeciras recibe al Montequinto este sábado en su estreno como local

El equipo masculino senior del BM Ciudad de Algeciras recibe al BM Montequinto este sábado a las 19:00 horas en la segunda jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional.

El pabellón Doctor Juan Carlos Mateo acoge el estreno liguero en casa del equipo de Iñaki Pérez, que viene de una meritoria victoria en Ciudad Real, donde se impuso al Alarcos en la jornada inaugural tras un maratoniano desplazamiento.

Los algecireños buscarán el pleno en su primer encuentro oficial ante su hinchada del nuevo curso. El entrenador apurará para intentar recuperar a algunos de los efectivos que estaban e la enfermería, como Pedro Saucedo o Sebas Restrepo. Hamsa participó en Ciudad Real a pesar de un golpe fuerte en la nariz. Iñaki, en cualquier caso, echará mano de la cantera como es habitual con la aportación de juveniles de primer año.

El Ciudad de Algeciras comparte el grupo cabecero de lo ocho equipos que comenzaron la competición con triunfo. El más contundente fue el que consiguió el Cajasur CBM, con una renta de 16 goles a su favor.

La clasificación puede consultarse aquí.