El barreño Fran Díaz representa al taekwon-do ITF español en la Conferencia Mundial Antidopaje

La Asociación Española de Taekwon-Do ITF ha activado los protocolos derivados de la Conferencia Mundial Antidopaje, un foro internacional que ha analizado el estado actual de la lucha contra el dopaje y ha instado a una mayor cooperación entre instituciones deportivas de todo el mundo. En este importante encuentro internacional ha tenido un papel destacado Fran Díaz, directivo de la organización, de la Federación Internacional de Taekwon-Do ITF y responsable de la Academia de Artes Marciales Los Barrios.

La conferencia, celebrada en Corea del Sur, reunió a más de 1.500 participantes entre deportistas, responsables del movimiento deportivo internacional, representantes gubernamentales, organizaciones antidopaje, laboratorios, investigadores y medios de comunicación. En representación del taekwon-do ITF español, Fran Díaz aportó su experiencia como instructor y dirigente federativo en un debate clave para garantizar la integridad del deporte.

Uno de los hitos del encuentro fue la aprobación del Código Mundial Antidopaje 2027 y de las Normas Internacionales por parte de los órganos rectores de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Asimismo, se consensuó la denominada Declaración de Busan, un documento que subraya la importancia del deporte limpio y el compromiso conjunto de todas las entidades implicadas para proteger a los atletas y erradicar prácticas fraudulentas.

Fran Díaz participó activamente en la firma de esta declaración, reafirmando el respaldo de la Asociación Española de Taekwon-Do ITF a los principios del juego limpio. “Pondremos todos los medios a nuestro alcance para luchar contra el dopaje y ayudar a nuestros asociados a aplicar los acuerdos alcanzados a nivel mundial en eventos y competiciones”, señaló el representante español.

Con esta implicación, el taekwon-do ITF en España se alinea con la Convención Antidopaje del Consejo de Europa y con la Convención de la UNESCO, que establecen un marco legal y de cooperación internacional para combatir el dopaje y preservar los valores del deporte. Un compromiso que refuerza el papel de referentes locales como Fran Díaz en la defensa de un Taekwon-Do limpio, ético y fiel a su tradición.