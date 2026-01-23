La barreña Ana Prieto, cuarta en los 400 del Meeting de Cataluña

La atleta internacional barreña Ana Prieto (Diputación de Valencia) ha finalizado este viernes cuarta su participación en la prueba de 400 metros del Meeting Internacional de Cataluña, competición de categoría Challenger que forma parte del World Indoor Tour.

La atleta de Los Barrios, que debutaba en la temporada de short track, era la única española en la prueba, en una cita que tuvo como escenario la pista cubierta “Carmé Valero” de Sabadell (Barcelona).

Prieto acabó tercera en su serie, solo por detrás de la subcampeona de Europa y olímpica de 800 metros Anita Horvart (Eslovenia) y de la olímpica Teresa Petrzilkova (Chequia). Junto a esas dos atletas también acabó por delante de la portuguesa Sofía Lavreshina, a la postre vencedora de los 400 metros.

La mundialista del Diputación de Valencia paró el crono en 53”60, lo que supone su marca personal en pista cubierta, además de mínima nacional absoluta.

El uno de enero de 2024, y siguiendo la línea marcada por World Athletics a nivel internacional, la Real Federación Española de Atletismo adoptó el concepto "short track", que sustituye a lo que anteriormente se conocía como "pista cubierta".

Sin embargo, este cambio de denominación va más allá del propio nombre de las competiciones. Desde ese momento no se diferencian las pistas en función de si están techadas o al aire libre, sino por su tamaño: las habituales de 400 metros, y las de 200 metros (o short track).