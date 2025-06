El Barcelona, en riesgo de sanción por parte de la UEFA

El FC Barcelona se enfrenta a una posible sanción por parte de la UEFA por reincidencia en el incumplimiento de las normas del ‘fair play’ financiero, según ha revelado el diario británico The Times. El máximo organismo continental del fútbol ya multó al club catalán con 500.000 euros por proporcionar información financiera incorrecta. Sin embargo, según la nueva investigación, el Barcelona habría vuelto a incurrir en la misma infracción, lo que podría conllevar castigos más severos.

Entre las posibles sanciones se contemplan la pérdida de puntos en competiciones europeas o restricciones en la inscripción de jugadores en torneos como la UEFA Champions League, donde el club participará la próxima temporada tras proclamarse campeón de LaLiga.

La disputa se centra en la interpretación contable de la venta del 10 % de los derechos televisivos del club en 2022, correspondiente a los ingresos de los próximos 25 años. El Barcelona clasificó esta operación como "otros ingresos operacionales", pero la UEFA sostiene que debió registrarse como "beneficios por pérdidas de activos intangibles", lo que impediría que computara favorablemente en los criterios del ‘fair play’ financiero.

Meses después, el club vendió otro 15 % de esos derechos por 400 millones de euros, repitiendo el mismo criterio contable. Esta actuación motivó la sanción inicial de 500.000 euros impuesta por la UEFA, que el Barcelona recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), sin éxito.

Además del Barcelona, The Times señala que otros clubes como Chelsea y Aston Villa también recibirán sanciones por vulnerar las normas financieras. No obstante, al no tratarse de casos reincidentes, sus castigos se limitarían a multas económicas.