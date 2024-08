Baloncesto | La Canadá del español Jordi Fernandez, último obstáculo entre España y los cuartos

Lille/La Canadá que lidera Shai Gilgeous-Alexander -base de Oklahoma City Thunder, equipo de la NBA- y que dirige el español Jordi Fernández, será este viernes el último obstáculo para la selección española en su objetivo de alcanzar los cuartos de final del torneo olímpico de baloncesto, cuya fase de grupos se disputa en Lille y que se resolverá a partir de la citada instancia en la capital francesa.

España, con victoria ante Grecia (84-77) después de caer ante Australia (80-92), depende de sí misma, en un grupo en el que puede acabar en cualquier puesto. Puede ser desde primera a tercera, si gana, y acabar del segundo al cuarto puesto si pierde, ya que se podría dar un triple empate, tanto por arriba, como por abajo.

Uno de 'casa' que quiere desectruturar a la 'Familia'

Pero el destino ha querido que el destino de la 'Familia' esté en manos de un técnico español, Jordi Fernández, nacido en Badalona (Barcelona) hace 41 años, que empezó a entrenar a los quince en categorías inferiores en España y, después de pasar por Noruega, Países Bajos y Oklahoma (EEUU), acabó como técnico ayudante en dos equipos de la NBA, los Denver Nuggets y Sacramento Kings.

El año pasado dio el salto y tomó las riendas de la selección canadiense, logrado un sensacional bronce en el Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia, tras derrotar en el partido por el tercer puesto a Estados Unidos. La próxima temporada combinará su puesto de seleccionador canadiense con el de primer entrenador de los Brooklyn Nets, convirtiéndose en el primer español que dirige un equipo de la NBA.

"Es un grandísimo entrenador, ha estado con nosotros. Nos conoce bien, y su trayectoria habla por sí sola. Evidentemente, él defiende sus intereses, que son los de ganar", declaró a EFE este jueves, en Lille, Alberto Díaz, en referencia a Jordi Fernández. "Pero intentaremos que no sea así", añadió el base malagueño del Unicaja, que ya sabe lo que es ganar un oro en un torneo en el que nadie les da como favoritos, el Eurobasket de hace dos años.

Sergio Scariolo, seleccionador español, explicó tras el entrenamiento previo que "no hay ninguna decisión tomada sobre los que no están al cien por cien", en referencia a los tocados Rudy Fernández -único baloncestista con seis Juegos Olímpicos- y Santi Aldama.

"Hemos intentado preparar el partido lo mejor posible y recuperar a los jugadores tocados; pero os ahorro la pregunta al respecto, porque aún no sabemos nada no hemos tomado aún una decisión acerca de los que no están al cien por cien", comentó Scariolo en clara referencia al capitán del equipo español y al jugador más emergente de la 'Familia' en estos Juegos, después del entrenamiento que tuvo lugar en la localidad de Marcq-en-Baroeul.

"Somos conscientes de que jugamos contra el mejor equipo de este campeonato después del de Estados Unidos, aparentemente; pero, por otro lado tenemos que ser valientes, y tener confianza en la posibilidad de poder competir, explicó Scariolo con miras al partido de este viernes, en el que España buscará en las afueras de Lille, el pase a cuartos de final.

Shai es el máximo anotador del equipo canadiense, que derrotó en sus dos primeros partido a la Grecia de Giannis Antetokoumpo (79-86) y que el pasado hizo lo propio con Australia (93-83), encabezando en solitario, con 4 puntos, el grupo A. En el que Australia es segundo, con los mismos puntos (2) que España; y que cierran los helenos, con cero.

Dillon Brooks (Houston Rockets), RJ Barrett (Toronto Raptors) o Jamal Murray (Denver Nuggets) son otras de las figuras canadienses que juegan en la NBA a las que se enfrentará España este viernes, a partir de las 17:15 en el Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.