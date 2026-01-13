El algecireño Fran Turanzas, cuarto de España cadete con Andalucía

El escolta algecireño Fran Turanzas (Unicaja de Málaga) conquistó con la selección andaluza la cuarta plaza en la categoría cadete masculina del Campeonato de España de combinados autonómicos, correspondiente a la edición de 2026, que se celebró en Zaragoza.

El conjunto cadete comenzó su andadura con un triunfo sobre Melilla y en la segunda jornada sumó dos victorias más, encadenando así tres triunfos consecutivos en la fase inicial: el primero frente a Asturias, por un contundente 98-47, y más tarde sobre Canarias (78-75).

Con este pleno de victorias, el conjunto andaluz logró el pase a cuartos de final, en los que superó a Baleares (78-65).

Sin embargo, en semifinales Andalucía fue derrotada por Madrid y en el partido en el que estaba en juego la medalla de bronce cayó frente a Aragón por 81-72.

En lo que se refiere al resto de las selecciones, la infantil femenina fue plata tras perder en la final por sólo tres puntos ante la Comunidad de Madrid. El cadete femenino, como el masculino, fue cuarto y el infantil masculino, quinto.