Bahía, Inmaculada y Linense muerden medalla en el Andaluz sub-16 de atletismo

Exitosa jornada para los clubes de atletismo del Campo de Gibraltar con medallas para el Bahía, la Inmaculada y el Club Atletismo Linense en el Campeonato de Andalucía sub-16 de atletismo short track que se ha celebrado en la pista cubierta de Antequera (Málaga).

Bahía de Algeciras

El Bahía de Algeciras compitió con doce atletas y conquistó dos medallas y dos mínimas nacionales. Los resultados de cada uno en sus respectivas pruebas fue: Antonio Arjona (plata en 60 metros vallas con 8.71 y mínima nacional sub-16), Sonia Núñez (bronce en 1.000 con 3:00.57 y mínima nacional sub-16), Raúl Tonda (4º en peso con 11.58 metros), Ignacio Rodríguez (4º en 1.000 con 2:45.69), Marta Fernández (7ª en salto de longitud con 4.89 metros), Ismael Rodríguez (8º en 300 metros con 39.59), Jerónimo Rodríguez (8º en triple salto con 10.64), Pablo Estudillo (10º en salto de longitud con 4.67 y 12º en triple salto con 10.21), Zenebu Arana (12ª en peso con 8.32), Paula Alcalá (13ª en peso con 8.29), Paula de la Rosa (5ª en su semifinal de 60 con 8.29) y Daniela Bóveda (8ª en su semifinal de 60 con 8.51y 4ª en su serie de 300 con 46.0).

CAL

El Club Atletismo Linense subió al podio gracias a Alejandro Téllez, que se alzó subcampeón de Andalucía en 600 metros, con una gran marca de 1:29.05 que le valió la plata. Además, en los 300 metros femeninos, Lola Almansa finalizó en 10ª posición con un registro de 44.16. Paula Herrera marcó 46.41 en la misma prueba. Marcos Chacón realizó 42.12 en los 300 metros masculinos.

Inmaculada

El Club Atletismo Inmaculada de Algeciras se colgó un metal: Paula Racero, atleta de primer año en la categoría, consiguió la medalla de bronce en el salto de altura con una marca de 1.50 metros y además fue 4ª clasificada en el salto de longitud con 5.15 (mejor marca personal). Esta misma atleta consiguió la medalla de plata hace un par de semanas en el Campeonato de Andalucía de pruebas combinadas.

La expedición del Bahía de Algeciras sub-16.