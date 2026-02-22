Siete medallas para el atletismo de Algeciras en el Campeonato de Andalucía sub-18

Los atletas más prometedores del Campo de Gibraltar han brillado con siete medallas y unos excelentes resultados en el Campeonato de Andalucía sub-18 de short track, celebrado en la pista cubierta de Antequera (Málaga).

Bahía de Algeciras

El Bahía de Algeciras encabezó los éxitos de la comarca con una expedición de diez atletas y la consecución de cuatro medallas, dos mínimas nacionales, un cuarto puesto y varias marcas personales. Los resultados de todos ellos fueron: Elena Ruiz (oro en 400 metros con 57.43 y mínima nacional sub-18), Leire Jiménez (plata enb 60 metros vallas con 8.47 y mínima nacional sub-18), Alba Rodríguez (plata en triple salto con 11.24 metros y 4ª en su semifinal de 60 con 8.19), Juan A. Pérez (bronce en 800 metros con 2:00.02), Laura Navarro (4ª en 400 con 59.78), Julia Delgado (6ª en 200 con 26.79), Irene Morales (7ª en 1.500 con 5:12.72), Pablo Jiménez (8º en 800 con 2:03.32), Lucía Sáez (9ª en 800 con 2:27.96) y Marta M. Peña (4ª en su semifinal de 200 con 28.11y 7ª en su semifinal de 60 con 8.6).

Club Atletismo Linense

El Club Atletismo Linense cuajó una meritoria actuación en Antequera. Gonzalo Mora fue el que más cerca se quedó del podio con un 5º puesto en la prueba de 800 metros con 2:02.51. Su compañero Gonzalo Loza terminó el 15º en la misma prueba con 2:06.75, ambos con marca personal. En 3.000 metros, Eusebio Villatoro logró la 6ª plaza andaluza con una marca de 9:30.

Los tres atletas del CAL.

Algecireños con el Nerja

Cuatro atletas algecireños compitieron representando a su club, el Cueva de Nerja, con una cosecha de tres medallas y tres mínimas nacionales sub-18, además de un cuarto puesto: Mario Herrera (oro en 400 metros con 49”52 y mínima nacional), Paula Cote (plata en 400 con 58”26 y mínima nacional), Fabián Serrano (bronce en 400 con 50”33 y mínima nacional) y Alejandra Zarza (4 ªen 1.500 metros con 5’01”50).