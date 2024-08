Atletismo | Ana Peleteiro y Thierry Ndikumwenayo iluminan el estreno en Saint Denis

París/La gallega Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto, fue la gran protagonista española con su clasificación directa a la final olímpica, en una primera jornada de atletismo en la pista del Estadio de Francia, en Saint Denis, en la que también destacó el mediofondista Thierry Ndikumwenayo, que concluyó noveno y con récord nacional (26:49.49) la final de 10.000.

Con un estadio abarrotado, una temperatura muy agradable y un ambiente inmejorable de atletismo, Ana Peleteiro cumplió el primer objetivo que se había marcado al llegar a París. Quería lograr la clasificación para la final y no desgastarse mucho. Cumplió las dos. La medallista de bronce en Tokio 2020 saltó a la primera 14,36 metros, un centímetro más de los exigidos como mínimo para poder entrar en la final, y se retiró a descansar.

"Me he sentido como Taylor Swift en el Bernabéu. En negro. Para mi un estadio lleno es como una performance. Vivo así. De hecho estaba un poco nerviosa y el ritmo de las palmas me ayudó a tranquilizar las pulsaciones y hacer los deberes. Ahora a continuar con el trabajo y hacer caso a Iván", declaró, en alusión a su entrenador, el cubano Iván Pedroso.

El otro gran protagonista de la jornada fue el español de origen burundés Thierry Ndikumwenayo, del Club Atletismo Playas de Castellón, que dio una lección de pundonor al aguantar toda la carrera entre el grupo de aspirantes a las medallas en los 10.000 metros. Finalizó noveno y sus 26:49.49 le permitieron instaurar un nuevo récord de España de la distancia y ser el primer español de la historia en bajar de 27 minutos de la distancia.

No pudo celebrar su clasificación la palentina Marta García, que no pudo progresar a la final de los 5.000 metros tras concluir décima en su serie después de dar la cara y estar en el grupo de cabeza, aunque se mostró incapaz de resistir el ritmo infernal de sus rivales en las dos últimas vueltas. Al final 15:08.87 para la plusmarquista nacional de la distancia con 14:44.04.

"Me han faltado quinientos metros, que son muchos. Lo he dicho en otras ocasiones, que a nivel mundial me falta cerrar un hueco y creo que está muy claro. En esta carrera se ha visto clarísimo y es lo que tenemos que pensar. Creo que esto es una motivación para darme cuenta de que todavía falta mucho que hacer y falta dar otro paso adelante para estar con esas mujeres. La sensación es un poco agridulce pero creo que al final tengo que estar contenta", señaló.

En los 1.500 ninguno de los tres españoles (Ignacio Fontes, Adel Mechaal y Mario García Romo) logró pasar de ronda a las semifinales y los tres correrán la repesca para no caer eliminados. No será fácil ya que hay solo seis plazas para veintisiete atletas. El que mejor tiempo hizo de los tres en esta primera carrera de clasificación fue Mechaal, que quedó noveno de su serie con 3:35.81. García Romo fue décimo en la suya con 3:37.90 y Fontes séptimo con 3:37.50 en la última.

A la repesca también van Lorea Ibarzábal y Lorena Martín, en su caso a la de 800 metros, tras no conseguir clasificarse entre las tres primeras de sus respectivas series. Ibarzábal fue sexta de la quinta serie con 2:00.71, pese a haber tenido opciones en la contrarrecta final, aunque no llegó al cambio de marcha de sus rivales en los últimos cien metros.

Un puesto por detrás, séptimo, selló Lorena Martín en una serie en la que nunca tuvo opciones y, con 2:02.52, quedó lejos de las primeras posiciones. En decatlón, el alicantino Jorge Ureña, a mitad de concurso (100 metros, longitud, peso, altura y 400 metros), marcha undécimo con 4.102 puntos, lejos de las posiciones destacadas que ocupan el alemán Leo Neugebauer (4.650), el noruego Sander Skotheim (4.588) y el atleta de Granada Víctor Lidon (4.463).

Para la segunda jornada quedan los 110 metros vallas, el disco, la pértiga, jabalina y 1.500 metros. "Las impresiones no son muy buenas. A peor espero no ir, sino sería un desastre", declaró Ureña, mermado por problemas físicos.