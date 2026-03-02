La atleta algecireña Marina Delgado, convocada por la selección española sub-20 de relevos 4x100 mixtos

La atleta algecireña Marina Delgado (Diputación de Valencias) ha sido convocada por la Federación Española para formar parte del equipo mixto sub-20 que el próximo sábado, siete de marzo, tomará parte en el Encuentro Internacional de 4x100 más mixtos, entre España y Andorra, que tendrá como escenario la localidad catalana de San Celori. Ésta será la quinta cita internacional para la deportista de Algeciras.

Esta competición tiene como principal objetivo ir conjuntando a los atletas que tomarán parte en el Campeonato del Mundo sub-20, fijado para el mes de agosto en Estados Unidos.

Marina Delgado, discípula del preparador algecireño Saúl Sáez, forma parte de un combinado que también integran Carla Aguierre, Hugo Fernández, Ángel Garaiar, Ramón Pérez y María Carla Retana.

La velocista, que dio sus primeros pasos en el Bahía de Algeciras, ha conseguido múltiples podios en categorías sub‑18 y sub‑20, incluyendo el oro en 200 metros sub‑18 en 2024 y varias medallas en campeonatos de España sub‑20, tanto individuales como por equipos. En 2025 se proclamó dos veces subcampeona nacional sub-20 de 200 (short track y aire libre).

En el ámbito autonómico, ha brillado con títulos y subcampeonatos de Andalucía absolutos, incluyendo un oro en 200 metros short track (2026) y un récord personal de 7.59 en 60.

La del próximo sábado será su quinta internacional, ya que previamente había estado con la selección en el encuentro España-Portugal, disputado en este último país; Campeonato Iberoamericano en Lima (Perú), donde fue doble medallista de bronce; Encuentro España Portugal de relevos, en Huelva y Campeonato de Europa sub-20, en Tampere (Finlandia).