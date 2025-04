Andalucía sub-12, con las sanroqueñas Rocío Torres y Nadia Sánchez, subcampeona de España

La selección andaluza sub-12 femenina de fútbol, de la que forman parte las sanroqueñas Rocío Torres (Club Deportivo San Roque) y Nadia Sánchez (Sevilla FC) se ha proclamado este domingo subcampeona de España por comunidades autónomas. El equipo andaluz se quedó sin la medalla de oro al perder ante Madrid en la final, lo que no empaña el magnífico nivel demostrado en la competición.

En el fútbol actual y más en las finales, los detalles cuentan y en la gran final femenina entre Andalucía y Madrid no iba a ser menos. Cuarenta minutos de fútbol de dos selecciones bien trabajadas en el apartado defensivo y con pólvora en ataque.

Tras un primer tramo de tanteo entre andaluzas -vestidas de blanco y verde- y madrileñas -de rojo- comienza en carrusel de ocasiones. La guardameta sanroqueña Rocío Torres despeja el tiro exterior de Madrid en el once de encuentro y Andalucía sale respondona con un balón largo en juego directo que Nerea no logra poner en la red por poco.

La portera del CD San Roque se muestra muy segura en la primera parte del acto cortocircuitando el tiro exterior y con los pies salva un mano a mano frente a Carla que evita el primer gol de las anfitrionas.

A dos minutos para el descanso, los detalles que son claves en una final, Madrid saca petróleo desde la pelota parada en un córner desde el perfil zurdo que las andaluzas encajan en propia puerta.

La segunda parte arranca eléctrica y con Andalucía decidida a poner el empate por la vía directa. Sin embargo, vuelven a aparecer los detalles y la pelota parada de Madrid; el crono marca el minuto seis de la reanudación y un despeje de las andaluzas queda suelto para la volea acrobática de Inés, MVP de la final, que pone más tierra de por medio en contra de Andalucía.

Si algo tienen las pupilas de Carmen Martín es no rendirse y un en competitivo hasta el último minuto. El reloj alcanza el 31 de partido y una contra letal de las andaluzas con asistencia “pata negra” de la verdiblanca Marta, lo culmina a la perfección Paula para poner el 2-1 y darle picante a la final.

Y de ahí hasta el final, zafarrancho de ataques andaluces que no encuentran el merecido premio del gol para llevar la final a otro guion en este Campeonato de España cargado de mucho y buen fútbol.

Pitido final y lágrimas andaluzas de impotencia sobre el césped de Las Rozas por quedarse a un pasito de ser campeonas. El presidente de la Federación autonómica, Pedro Curtido, consoló a futbolistas y cuerpo técnico.

La selección masculina, dirigida por Luís Miguel García, se quedó a la puerta de la final tras perder contra la anfitriona, que finalmente se coronó campeona de España.