Álvaro Moya carga contra Reygadas y su proyecto para los campos de fútbol de Los Barrios

Álvaro Moya ha vuelto a la carga contra José Alberto Reygadas. El expresidente de la Unión Deportiva Los Barrios ha contradicho al actual dirigente del club sobre la situación económica y social del primer equipo de fútbol de la Villa. Moya, a través de un comunicado, ha advertido al Ayuntamiento sobre el proyecto de remodelación del complejo deportivo San Rafael que el empresario se ha comprometido a impulsar con seis millones de euros mediante un acuerdo de concesión de las instalaciones municipales.

En la presentación del proyecto junto al Ayuntamiento el pasado 19 de noviembre, Reygadas repasó su gestión desde su llegada a Los Barrios en 2021 hasta la actualidad. “En 2021 el equipo estaba en una situación precaria y desastrosa. Hoy el equipo tiene cero deudas, más niños de los que teníamos en 2021, y de acuerdo al compromiso que adquirimos con el alcalde de fomentar la cantera y el deporte base, es lo que hemos venido haciendo”. Reygadas explicó que gracias a esta inversión “Los Barrios contará con un estadio FIFA 2" y "un área comercial”.

Álvaro Moya acusa al empresario de mentir: "Me siento traicionado por el señor Reygadas, le hemos ayudado mucho, hemos generado credibilidad en torno a su llegada, pensábamos que era la mejor opción para el club y el pueblo, dejamos a la Unión con todo el dolor de nuestro corazón y en su mejor momento en el plano económico, deportivo e institucional y la nefasta gestión al frente de este señor, en estos cuatro años y medio, desde su llegada en 2021 hasta la fecha actual, lo ha destrozado todo", afirmó el barreño.

Moya sostiene que dejó la Unión "con 21 equipos, con unos 300 jugadores con licencia y con presencia en todas las categorías. Por primera vez en setenta años de fútbol federado en Los Barrios, el club no tiene categoría cadete ni juvenil, un hecho insólito que define el caos deportivo y la gestión de Reygadas", aseguró el expresidente, que sostiene que la cuota de inscripción de la base ha subido 30 euros y que Reygadas "ha negado a los socios su condición y carácter asambleísta, contradiciendo los estatutos del club".

El enfrentamiento entre Moya y Reygadas se remonta desde el verano de 2021, prácticamente desde semanas después del desembarco del promotor en la entidad cuando el 17 de julio de 2021 los socios de la Unión Deportiva votaron por mayoría el traspaso de poderes de la directiva al mexicano.

La plataforma ‘El Deporte de Los Barrios no se vende’ha organizado para el próximo jueves día 27 a partir de las 17:30 una concentración en las inmediaciones del complejo San Rafael de la Villa en contra “de la concesión de uso privativo de las instalaciones deportivas” del municipio.