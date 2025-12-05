Los algecireños Sergio Márquez e Ignacio Cruceira, convocados por la Española para una concentración de vallistas
Atletismo
Una veintena de atletas se da cita hasta el domingo en Madrid
Dos algecireños, Sergio Márquez (Bahía de Algeciras) e Ignacio Cruceira (Atletismo INTEC-ZOIT de Huesca) han sido convocados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para que participen en la Concentración II de vallas que se va a celebrar desde este viernes y hasta el domingo en Madrid. Esta convocatoria forma parte del Plan Avanza 2025.
Márquez, discípulo del incombustible Paco Medina, e Ignacio Cruceira han sido llamados junto a una veintena de deportistas de las categorías sub-20 y sub-23 para tomar parte en un encuentro de trabajo, seguimiento y monitorización que, entre otros objetivos, busca potenciar las cualidades físicas y técnicas enfocadas a la mejora del rendimiento, la capacidad de análisis, mediante sesiones de entrenamiento y biofeedback.
Los atletas convocados
Sub-20
- Alaine Aguerralde Zubiaurre. Alaine Bidasoa Atletiko Taldea
- Silvia Plata Prado, Si C.D.B. Atl Ciudad de Lugones
- Paula Rodríguez Juan Fútbol Club Barcelona
- Iratxe Tejero Hernández Hiru-Herri Atletiko Taldea
- Iraia Vicente Ugiagbe Bilbao Atletismo Santutxu
- Martina Zunino Vujichich Fútbol Club Barcelona
- Marcos Bautista García C.A Playas de Castellón
- Ignacio Cruceira Cuello Atletismo Intec-Zoiti
- Diego Espeso Cantolla A. Deportiva Marathon
- Alex Ibañez Araujo Atletismo Aranda
- Emilio Akira López Ogose Club Atletismo Alcorcón
- Miguel Martínez-Guisasola Morán A. Atlética Avilesina
- Sergio Márquez Muñoz Bahía Algeciras
- Iker Moreno Morata C.A Playas de Castellón
- Endika Sánchez Asenjo Capex
- Mario Stefanov Yankov C.A Ascó Ribera d´Ebre
- Diego Suárez Dickson Universidad de Oviedo
Sub-23
- Lerato Pagés Maboka Club Atlètic Manresa
- Arturo Armisén Tena C.D Atletismo de Badajoz
- Víctor Blanco Martín C.A Fent Cami de Mislata
- Daniel Miranda C.A Fent Cami de Mislata
- Miquel Ángel Esteller Más Nerja de Atletismo
También te puede interesar
Lo último