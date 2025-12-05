Los algecireños Sergio Márquez e Ignacio Cruceira, convocados por la Española para una concentración de vallistas

Dos algecireños, Sergio Márquez (Bahía de Algeciras) e Ignacio Cruceira (Atletismo INTEC-ZOIT de Huesca) han sido convocados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para que participen en la Concentración II de vallas que se va a celebrar desde este viernes y hasta el domingo en Madrid. Esta convocatoria forma parte del Plan Avanza 2025.

Márquez, discípulo del incombustible Paco Medina, e Ignacio Cruceira han sido llamados junto a una veintena de deportistas de las categorías sub-20 y sub-23 para tomar parte en un encuentro de trabajo, seguimiento y monitorización que, entre otros objetivos, busca potenciar las cualidades físicas y técnicas enfocadas a la mejora del rendimiento, la capacidad de análisis, mediante sesiones de entrenamiento y biofeedback.

Los atletas convocados

Sub-20

Alaine Aguerralde Zubiaurre. Alaine Bidasoa Atletiko Taldea

Silvia Plata Prado, Si C.D.B. Atl Ciudad de Lugones

Paula Rodríguez Juan Fútbol Club Barcelona

Iratxe Tejero Hernández Hiru-Herri Atletiko Taldea

Iraia Vicente Ugiagbe Bilbao Atletismo Santutxu

Martina Zunino Vujichich Fútbol Club Barcelona

Marcos Bautista García C.A Playas de Castellón

Ignacio Cruceira Cuello Atletismo Intec-Zoiti

Diego Espeso Cantolla A. Deportiva Marathon

Alex Ibañez Araujo Atletismo Aranda

Emilio Akira López Ogose Club Atletismo Alcorcón

Miguel Martínez-Guisasola Morán A. Atlética Avilesina

Sergio Márquez Muñoz Bahía Algeciras

Iker Moreno Morata C.A Playas de Castellón

Endika Sánchez Asenjo Capex

Mario Stefanov Yankov C.A Ascó Ribera d´Ebre

Diego Suárez Dickson Universidad de Oviedo

Sub-23