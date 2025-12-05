La algecireña Irene Bolaños (Don Príncipe), campeona de España de boxeo por cuarta vez

El presidente de la Andaluza, Alfonso Otero, entrega su premio a la algecireña Irene Bolaños

La algecireña Irene Bolaños, del Club Don Príncipe de La Línea, ha logrado este viernes su cuarto título consecutivo de campeona nacional, al imponerse en la categoría de -48 kilos del Campeonato de España Joven, Junior y Escolar, que se celebran hasta este domingo en el Pabellón Mariano Haro de Palencia.

Irene Bolaños acudía a esta competición como integrante de la selección andaluza, de la que también forma parte, en calidad de entrenador, su padre, Rubén Bolaños.

El camino hacia el título de la púgil de Algeciras comenzó este jueves cuando derrotó a Naiara Collazgo, de la selección de Castilla y León. Esa victoria le abrió la puerta de la final, en la que ha superado este mismo viernes a la asturiana Lucía Hernández Alonso.

Irene Bolaños, con su trofeo de campeona de España

Toman parte en este Campeonato de España Joven, Junior y Escolar, más de 500 deportistas procedentes de toda España, además de más de un centenar de personas entre equipos técnicos, árbitros, jueces y personal federativo, lo que supone “una participación histórica”, según manifiesta el presidente de la Real Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez.

Martínez añade: "Estos campeonatos son el principal punto de encuentro para el boxeo base de nuestro país. Reunimos a las futuras generaciones del boxeo español en una semana de gran nivel deportivo y convivencia entre territorios”.