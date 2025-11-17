El Don Príncipe de La Línea conquista cuatro medallas en el Nacional de Clubes de Boxeo

El Club Boxístico Don Príncipe de La Línea conquistó una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en el Campeonato Nacional Abierto de Clubes de boxeo que se celebró en La Nucía (Alicante) y al que concurrió con cuatro púgiles femeninas, encabezadas por el técnico Rubén Bolaños. La algecireña Irene Bolaños se subió a lo más alto del podio, mientras las linenses Sofía Suárez y Mia Jiménez se proclamaban subcampeonas y su paisana Aitana Malia era tercera.

El Campeonato Nacional Abierto de Clubes de boxeo estuvo organizado por la Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo), e incluyó a deportistas en las categorías schoolboys/girls, infantil, cadete, junior, joven y élite. La competición se enmarcó dentro de los I Juegos Nacionales de Deportes de Combate. Tomaron parte en la cita 105 clubes, representados por 461 boxeadores, 108 en las categorías femeninas y 353 en la masculina.

La algecireña Irene Bolaños Romero se proclamó campeona nacional por cuarto año consecutivo, en esta ocasión en la categoría cadete -48 kilos. En la semifinal se impuso con autoridad a Lucía Hernández (Arturbox) y en la final hizo lo propio con Lola Marcos (Coliseum).

En lo que se refiere a la representación linense de la expedición, Mia Jiménez, que competía en la categoría cadete -52 kilos, derrotó en la semifinal a la Valeria Álvarez (Gimnasio Fuerte) pero perdió en la pelea por el oro ante Julia Navarro (Aranda Box), por lo que fue reconicida con la medalla de plata como subcampeona nacional.

Idéntico premio obtuvo Sofía Suárez en la categoría junior -63 kilos. En su caso accedia directamente a la final, en la que fue doblegada por Irache Martínez (Gimnasio Tre Boxer).

Por último, Aitana Malia (cadete -44 kilos), perdió en la semifinal a Laura Gutiérrez (Gimnasio Sugar Ray), por lo que recibió la medalla de bronce.