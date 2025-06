El algecireño Antonio Ángel Arjona, campeón de España sub-14 de atletismo

Algeciras/El algecireño Antonio Ángel Arjona, del Promoción de Algeciras, se ha proclamado campeón de España sub-14 de atletismo en la modalidad de triatlón, en el Nacional celebrado durante el fin de semana en el estadio universitario de Albacete, donde se han dado citas 360 atletas (180 chicos y 180 chicas), los mejores en los distintos triatlones.

El Promoción de Algeciras, filial del Bahía, puso en liza a siete atletas clasificados con una actuación general destacada y muchas marcas personales a pesar de alguna baja por lesión. Sobresalió el algecireño Antonio Angel Arjona, entrenado por su padre Antonio Arjona, que se alzó campeón del triatlón A con 1.942 puntos (80 metros lisos con 9.97 (MMP), 80 metros vallas con 12.23(MMP) y lanzamiento de peso con 12,52 metros).

Los resultados del resto de atletas del Promoción fueron los siguientes: Pablo Estudillo (17º en el triatlón C con 1.119 puntos), Paula de la Rosa (22ª en el triatlón A con 1.472 puntos), Álvaro Sánchez (23º en el triatlón C con 1.013 puntos), Miriam Ruiz (29ª en el triatlón B con 1.176 puntos), Ismael Arana (32º en el triatlón C con 875 puntos), y Javier Vargas (tuvo que abandonar por lesión en el triatlón A).

El Club La Inmaculada de Algeciras estuvo representado por la atleta Paula Racero, que finalizó en la 12ª posición en el triatlón C con un total de 1.588 puntos (80 vallas con 13.89, salto de altura con 1,45 y salto de longitud con 4,77). La expedición algecireña regresó satisfecha con la experiencia vivida en un campeonato de máximo nivel.