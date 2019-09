El técnico del Algeciras CF, Emilio Fajardo, se mostró satisfecho con la victoria pero contrariado por la “desconexión” en la que el rival logró empatar de forma momentánea. “El resultado final me encanta porque conseguimos la primera victoria y porque hicimos muchísimas cosas para conseguirla. Esos diez minutos de desconexión tras la salida de la segunda parte es lo que me deja mosqueado. Fue una primera parte de ensueño, para disfrutar y estar tranquilos de lo que tenemos, y una segunda para aprender”, explicó.

Fajardo ahondó en la crisis momentánea de su equipo. “Después del descanso casi no pasamos el centro del campo, con faltas laterales y saques de esquina a favor de ellos. Se veía venir que en cualquier ocasión podían llegar y nos hacen un golazo. Antes defendemos muy mal dos acciones. Es mérito en el golpeo pero demérito nuestro por cómo defendimos esa jugada. Estábamos perdiendo el centro del campo. Creía que Cerpa nos iba a dar ese equilibrio, como así fue, pero ya había llegado el 2-2. Di entrada a Antonio López para intentar salir de nuestro medio campo y vino el empate. A partir de ahí reestructuramos todo, metimos a Tote y nos volvió a salir bien. Es de elogiar que después de perder la ventaja de dos goles cómo afrontó el equipo los últimos 15 minutos. En condiciones normales cualquier equipo se hubiera ido al descanso con tres o cuatro goles de ventaja, por eso digo que la segunda parte es para aprender”, destacó.

“En esta categoría nadie regala nada. El que crea que en Segunda B nos vamos a pasear, está muy equivocado. Vamos a ir a ganar a todos los rivales, no nos vamos a encerrar en ningún campo porque este equipo tiene una identidad muy clara, la de jugar bien al fútbol, afrontar los partidos con mucha intensidad sin balón y con balón hacer el buen juego que intentamos. Es en lo que yo creo y en lo que creen los jugadores. Pero la categoría es muy dura y hay que saber que en algunos momentos ganaremos y otras que empatamos o perdamos, pero siempre dándolo todo y que la gente se sienta identificado con el equipo, que es lo que más me gusta”, expresó el preparador albirrojo.

Fajardo explicó que Antonio Domínguez, que anotó por partida doble y dio el pase de gol a Tote, estuvo entre algodones antes del partido. “Ha estado con molestias desde el entrenamiento del jueves. Sabe a lo que ha venido aquí, lo tiene muy claro, y la afición va a disfrutar mucho de él y de todo el equipo, porque todos han dado un nivel altísimo”.

El entrenador algecirista explicó el sistema que eligió para medirse al Yeclano. “Tenía muy claro cómo afrontar el partido, con cuatro medias puntas, con posesión y muchos jugadores entre líneas. Para eso había que acumular muchos jugadores de ese perfil. Nos salió bien, pero en la segunda parte quitando esos diez minutos, que también es mérito del Yeclano, el equipo lo hizo bien con otro tipo de juego, con dos extremos. Creo que el equipo es muy camaleónico en ese sentido. Es un gran Algeciras, vamos a disfrutarlo, y si es con los tres puntos, mucho mejor”, lanzó.

El preparador lamentó no haber aprovechado el primer tiempo para llegar al descanso con una ventaja mayor. “Teníamos que haber hecho el tercer gol el la primera parte para evitar que se metieran en el partido con un gol tras el descanso. Regalamos alguna ocasión que normalmente no regalamos y ahí llegaron los goles. Lo más importante son los cinco puntos, que aún no hemos perdido y la forma de afrontar los partidos. Lo más importante es que los aficionados piensen que vamos a ganar todos los campos”, destacó.