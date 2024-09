El Villarreal B, con el algecireño Cristo Romero y un recién estrenado en Primera

Algeciras/El Villarreal B llega al Nuevo Mirador de Algeciras revitalizado tras su primer triunfo de la temporada y con la gran noticia del debut de Pau Navarro con el primer equipo. El jovencísimo central, una de las nuevas perlas de la cantera, se estrenó a las órdenes de Marcelino en Primera. El zaguero, salvo sorpresa, estará con el filial este domingo. Los que no podrán participar son los lesionados Ayouba Koné y Dani Requena. El recién llegado Ekerette Udom, falto de entrenamientos, podría estar con la expedición de la que formará parte el algecireño Cristo Romero.

Miguel Álvarez, el técnico grogueta, espera a dos equipos en un buen momento: "Ellos juegan con el factor campo a favor, que eso siempre suma. Nosotros creo que tenemos un buen equipo, pese a ser chicos jóvenes, para poder competir bien fuera. Sobre todo cuando vayan creciendo jugadores como Ayouba o Valou, o acumule más entrenamientos Udom. Entonces, competiremos mejor", manifestó el técnico.

“Sé de lo que son capaces", continuó Álvarez sobre el Algeciras. "Es un equipo muy intenso en su casa, que tiene buen juego de bandas y es muy potente a balón parado. Espero un partido muy complicado. La mayoría de equipos nos hemos renovado muchísimo. Todavía es muy pronto y hasta que no pasen más partidos no sabremos el potencial de cada equipo. El Algeciras está buscando su mejor versión. Vienen contentos de ganar al Intercity", reflexionó.

El filial atraviesa un estado anímico feliz: "Estamos muy contentos. Cuando se trabaja bien toda la semana y encima ganas, todo está muy bien”, reconoció el entrenador, cuyo vestuario se quitó un peso de encima al vencer al Recreativo. “Habíamos jugado contra los dos filiales y después el partido del Recre aquí, que sabíamos que iba a ser un partido difícil, logramos una victoria importante, en la que concedimos poco. Así que estamos contentos. Esas victorias te dan aire. Y más contra un equipo como el Recreativo, que a medida que vayan pasando las semanas será más fuerte”.

El minisubmarino busca conjuntar esa mezcla de calidad y físico: “Tenemos muchos chicos de gran físico. Mucho potencial en cuanto a condiciones y a nivel técnico algunos de ellos también. Son muy grandes y muy fuertes. Pero el juego también hay que entenderlo, y ahí es donde tienen su reto. La labor más bonita de un formador es ayudar a los jugadores a cumplir sus sueños, y ahí estamos para que nos den un rendimiento óptimo lo más próximo posible", opinó Álvarez.

El debut de Pau Navarro

Miguel Álvarez mostró su felicidad por el estreno de uno de sus chicos con Marcelino: "Su debut y el de tantos otros chicos le da sentido a algo muy importante. Hay un grandísimo trabajo en la Ciudad Deportiva y mucho trabajo de todos los cuerpos técnicos del club para que se formen jugadores y lleguen hasta la élite. Si no sucediera eso, no tendría sentido. El año pasado ya lo hicimos jugar en Segunda. Está claro que para los entrenadores de Primera División no es fácil poner a gente joven. Pero él ya ha derribado la puerta. Es uno de los muchos chicos que tenemos que tienen un futuro prometedor, y eso nos da mucha alegría. Obviamente sin su talento no se iría a ningún sitio, pero también hay un trabajo brutal. Si no me equivoco, lleva 10 años aquí y ha trabajado muchísima gente con él”.

Sobre el último refuerzo, el nigeriano Udom, el técnico pide paciencia: "Es un chico que hay que dejarle que aterrice. Ahora tiene un problema que es el idioma, que es algo normal a estas alturas. Se tiene que adaptar al fútbol europeo. Tiene unas condiciones brutales. Es un jugador de casi dos metros, es un central que juega aseado, fácil, sencillo, con buenas condiciones físicas. Hay que tener paciencia con todos, porque tienen un potencial brutal, pero hay que darles sus tiempos y que encuentren su sitio. El fútbol no dejan de ser asociaciones".