La titularidad se aprieta en el Algeciras por el buen rendimiento

Lolo Escobar acudió el pasado domingo a la cita con la UD Ibiza con bajas muy importantes en su once habitual. Esos hombres, Juan Rodríguez en la defensa, Iván Turrillo en la mediapunta, y el defensa Rafa Roldán, algo menos titular desde la derrota local frente al Recreativo de Huelva, están disponibles para el importante choque del próximo sábado (16:00) contra el Linares Deportivo en el Nuevo Mirador. Los que jugaron en Can Misses no hicieron que se notaran las ausencias, muy al contrario, y el resultado final fue satisfactorio. La competencia crece, y de demuestra en el campo.

Es lo que desea todo entrenador, que la rivalidad línea por línea sea creciente. Esta es la impresión que deja el comportamiento de los jugadores que dispusieron de minutos el pasado domingo, que pujan por una plaza, pese al regreso asegurado de, al menos, Juan Rodríguez y del capitán, Iván Turrillo. Sergio Santos o Dani Merchán, por ejemplo, podrían ocupar el lateral izquierdo, mientras que el resto de la defensa la ocuparían por el centro el propio Juan Rodríguez y Yac Diori, en tanto que Admonio supliría la baja obligatoria de Tomás, el único de los apercibidos que recibió tarjeta en Ibiza.

En el centro del campo funcionó el trío Borja Fernández, Eric Montes y Mario García, sumados al apoyo por banda de Dani Merchán, que ofreció un excelente rendimiento, y no solo por el gol. La duda es la misma que en el lateral izquierdo, con Sergio Santos, que todo parece indicar que está por delante de Roldán en las preferencias de Lolo Escobar. Pueden tener los dos, Merchán y Santos, un sitio en el once. Y solo quedaría resolver los dos que jugarían más adelante. Uno de ellos sería Iván Turrillo, sin duda, y el otro Javi López-Pinto, que se ha hecho un fijo por méritos propios, con goles y juego. El damnificado, en este caso, volvería a ser Zequi, que también hizo un excelente partido en Ibiza.

Apercibidos

La lista de apercibidos sigue siendo larga y repleta de notables. Están Admonio, Yac Diori, Borja Fernández, Eric Montes, Javi López-Pinto y Sergio Santos. Este último es un caso singular. No le han mostrado ninguna tarjeta en los cinco partidos que ha disputado desde su llegada con la camiseta del Algeciras. Su problema es que vino de Murcia con cuatro amarillas ya contabilizadas.

El riesgo está. En Ibiza también estaba, pensando también en la media de siete tarjetas amarillas en nueve partidos con la que se presentaba el árbitro de la contienda, el catalán Pol Gòdia. Pero la teoría puede ser una cosa y la práctica, muy diferente. Las tarjetas terminaron haciendo más daño el domingo a los locales que a los visitantes, y no fueron tantas, aunque sí señaladas como la roja directa a Javi Jiménez.

Nadie, entre los jugadores, quiere perder comba en este tramo final de la liga, y la exigencia es cada vez mayor, conforme se acerca el final de una liga. Es más, tras el Linares el Algeciras repetirá en casa frente al Málaga, un partido siempre atractivo, sobre todo pensando en el de la primera vuelta en La Rosaleda. Pero lo inmediato es este sábado, y Lolo Escobar, salvo los lesionados Stefan Milosevic y Diego Esteban, y la baja por sanción de Tomás, tiene donde elegir.