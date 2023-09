El Algeciras alza el telón en el Nuevo Mirador... ¿con todo?

El fútbol auténtico vuelve al Nuevo Mirador este domingo (21:30) con el primer partido en casa de la temporada del Algeciras CF 2023-24, que debutó con un trabajado punto en Palma de Mallorca la pasada semana. El equipo que encabeza Lolo Escobar se estrena ante su público con un duelo de rivalidad ante el San Fernando CD, en la franja de la hora golfa que cierra la segunda jornada del grupo II de Primera Federación.

El algecirismo se mueve entre las buenas sensaciones del debut, la expectación por ver a los suyos en casa y la resaca de un mercado que de momento no ha traído al ansiado 9. La Primera Federación se ha vuelto loca a la hora de firmar delanteros y al Algeciras no le va a quedar más remedio que acudir a los futbolistas que hayan quedado o vayan a quedar libres. Es lo que hay y la nómina de atacantes se reduce a Javi Cueto (el único 9 puro) y Amorrortu, al margen de los chavales de la cantera que puedan aportar. Se antoja poca pólvora para una plantel bastante compensando en el resto de sus líneas.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lucho; Roldán, Diori, Admonio, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Iván, Javi Cueto, Diego Esteban y Zequi. San Fernando CD: Fuoli, Xavi Estacio, Farrando, José Carlos, David Ruiz, David Ramos, Fullana, Dani Molina o Unai, Biabiany, Pau Martínez o Dani Selma y Aquino. Árbitro: Juan Antonio Manrique Antequera, de Motril (Granada). Hora: 21:30. Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: En los dos temporadas anteriores en Primera Federación, una victoria para los azulinos (0-1 la pasada andadura) y otra para los albirrojos (3-0). Ambos clubes se han enfrentado en las antiguas Segunda B y Tercera, además de la Copa Federación, desde la refundación del San Fernando.

Lolo Escobar, que volvió a repetir que quiere un 9 más, dispone más o menos de los mismos efectivos. El técnico avanzó que el centrocampista Mario García ya está "a pleno rendimiento" y que a Sardinero le queda un poco físicamente: "Le faltan horas de vuelo". Los albirrojos cerraron esta semana la cesión del joven Miguel Campaña a la UD Los Barrios y mantienen en el dique seco a Rodrigo Sanz.

El once del Algeciras no debería variar mucho con respecto al del Baleares, si acaso con algún matiz por el hecho de jugar en casa en un césped que ha mejorado bastante desde los amistosos con el Málaga y el Vélez.

"Ojo con el San Fernando"

El entrenador del Algeciras entiende que "ahora no es demasiado importante la dinámica" y que "hasta la quinta jornada o así no vamos a ver a cada equipo, estamos un poco posicionando".

Escobar espera a un San Fernando atrevido: "Es cierto que ellos vienen de derrota, pero ojo porque hacen un gran partido ante el Ceuta y no creo que merecieran perder. El San Fernando me trasladó impresiones muy buenas, me parece un equipo serio, potente, con jugadores experimentados. Conozco a su director deportivo, le gusta ser dominador, el fútbol ofensivo y espero a un San Fernando así".

Será el primer encuentro oficial entre el nuevo equipo y la afición. "Estamos con ganas de estar con nuestra afición y darle tres puntos, que es para lo que trabajamos toda la semana", reconoció Escobar, que recordó el último empate. "El otro día pasaron muchas cosas, pero creo que se pueden sacar pocas conclusiones por el temporal. El otro día hubo poco fútbol y tenemos que trabajar en eso", argumentó.

"Nunca me escucharán una orden de que nos metamos atrás", aseguró el técnico. "Tenemos que valorar todo lo que saquemos porque es un grupo muy exigente, con doce equipos que quieren quedar primeros", sentención Lolo, encantado por cómo se entrenan sus jugadores.

"Están haciendo todo lo posible para fichar"

Preguntado sobre la demandada llegada de un 9, Lolo Escobar insistió en su mensaje anterior: "Del delantero poco puedo hablar porque no me compete a mí. Ya lo dije, es la única posición que no doblamos y yo lo quiero. El club está haciendo todo lo posible e imposible para traer un 9. Si no viene no será porque no lo haya intentado", manifestó el de Don Benito, que acepta las condiciones del mercado: "Hay trasatlánticos que juegan con dos o tres ceros más que nosotros y tenemos que ser originales y buscar en todos sitios".

Los taquillas del estadio Nuevo Mirador abrirán este domingo dos horas antes del inicio del partido (21:30). Los abonados pasan con su abono y el resto de precios son los siguientes: 25 euros en Tribuna, 20 euros en Preferencia y 15 euros en Fondos y para la grada visitante.