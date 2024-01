El Algeciras, a La Isla de las oportunidades

El Algeciras CF rinde visita este domingo (20:00, hora golfa) al San Fernando CD en la 21ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El equipo de Lolo Escobar pretende alargar su buen comienzo de la segunda vuelta. Tras la victoria ante el Melilla -seguramente la menos lucida del curso-, los rojiblancos buscan dar otro salto hacia el objetivo de la permanencia. El extremo Javi López-Pinto, primer refuerzo invernal en el Nuevo Mirador, es la principal novedad en una expedición que estará acompañada en buen número por su fiel afición en el Iberoamericano de Bahía Sur.

El Algeciras pretende dar cuerpo a una dinámica positiva. Zanjado el bache de las tres derrotas, los de Lolo Escobar alcanzaron los 30 puntos y volvieron a elevarse en la tabla para poner 13 puntos de por medio sobre el descenso. El vestuario quiere agarrarse de nuevo a eso de dar pasitos en corto, sin mirar más allá y sin hacer demasiadas cábalas.

Alineaciones probables San Fernando CD: Diego Fuoli; Lillo Castellano, Carlos Blanco, José Carlos, Víctor Ruiz, Unai, David Ramos, Dani Molina, Pau Martínez, Dani Aquino y Biabiany. Algeciras CF: Marcos Lavín; Admonio, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Javi Cueto, Diego Esteban y Zequi. Árbitro: Luis Bestard Servera (Balear). Hora: 20:00 (21ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Iberoamericano, en San Fernando. Antecedentes: El Algeciras ha vencido en las dos últimas temporadas por 0-2 en las dos ocasiones que ha visitado al San Fernando en la Primera RFEF. Los rojiblancos perdieron por última vez en la 2019/20 por 2-0, en Segunda B. Ambos equipo se han enfrentado hasta en cuatro categorías diferentes.



El Nuevo Mirador ha vivido una semana intensa en la que la dirección deportiva selló la salida de Marino, cedido al Arenteiro, y la incorporación de Javi López-Pinto, cedido por el Burgos y que viene a apuntalar la línea de ataque. El barcelonés López-Pinto trabajó con sus nuevos compañeros y tiene la ficha en regla, por lo que el entrenador podrá echar mano de él en San Fernando.

En el capítulo de bajas, el Algeciras sigue sin su capitán, Iván Turrillo, que cumple el último de partido de los cuatro de sanción que arrastra desde Málaga. Pimienta continúa en la enfermería y guardará reposo David Martín, con una pequeña rotura de fibras, más por precaución que por otra cosa. Ángel López se volvió a ejercitarse con el grupo, aunque es uno de los que está en la rampa de salida.

Escobar describió así al recién llegado López-Pinto: "Es un jugador que se desenvuelve muy bien en situaciones atacantes, en las dos bandas, incluso arriba. Tiene trabajo por delante para asimilar el sistema, pero es un chico que va bien al espacio, potente y con buen golpeo de balón por la derecha". El técnico confía en que "haga una segunda vuelta brillante".

El entrenador del Algeciras desconoce si habrá más movimientos en la recta final del mercado: "No tengo ni idea, pero que me quede como estoy. Si viene alguien más, que sea para mejorar. La dirección deportiva sabe lo que tiene que hacer", manifestó Escobar, en contra de "crear falsas esperanzas".

El míster del Algeciras deslizó que no variará mucho el once: "Hubo un momento en que no sacamos resultados y hubo que cambiar. Lo que está pasando son circunstancias normales de la temporada. Estamos intentando asimilar un sistema sin dejar de competir y, al final de la temporada, van a tener minutos todos, estoy convencido, pero las dinámicas hay que respetarlas y potenciarlas".

Escobar aguarda a un San Fernando "que ha ha cambiado mucho" con respecto al que recibió en la primera vuelta: "Creo que llegan en mucho mejor que cuando empezaron. Alfredo [Santaelena] ha dado continuidad, los ha sacado de abajo y no voy a descubrir a sus jugadores, son muy top", aseguró. "Habrá que estar muy bien y hacer un partido perfecto para ganar allí", advirtió el técnico, que ensalzó a Dani Aquino, "un jugador diferencial en situaciones de área".

El entrenador algecirista no ha palpado durante la semana un excesivo ambiente de derbi: "Los de fuera no sentimos esa rivalidad y para nosotros es un partido más. Es verdad que nos falta Iván, que se nota mucha. Está triste y lo está pasando mal con la sanción", reconoció Escobar, que solo pide a sus pupilos "estar en la disputa de los puntos".