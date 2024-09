El Algeciras rompe el maleficio

Algeciras/Fin al maleficio o, mejor dicho, a los maleficios. El Algeciras CF y su entrenador zanjaron el pasado domingo sendas rachas negativas que se prolongaban demasiado tiempo. Curiosamente los dos arrastraban la asignatura pendiente de vencer fuera de casa desde 2023. El primer triunfo de la era Fran Justo en el Algeciras llegó en Alicante, en un campo trampa como el del Intercity, y lo hizo en forma de bálsamo para una plantilla que ha conseguido espantar los fantasmas y los malos augurios que comenzaban a concentrarse en torno al Nuevo Mirador.

Una victoria lo puede cambiar todo a veces. En esta ocasión el efecto inmediato es mucho mayor a la conquista de tres puntos. El Algeciras se quitó un peso de encima y enterró una trayectoria como visitante que venia marcada por una herencia para olvidar por la segunda vuelta de la pasada andadura. Los rojiblancos llevaban trece desplazamientos sin ganar, once del curso anterior y los dos primeros de la presente campaña (Alcoy y Mérida).

Antes del sorpasso en territorio alicantino, había que remontarse hasta diciembre de 2023 para desempolvar la última gran alegría del Algeciras como visitante. Concretamente a la tarde del 3 de diciembre. Aquel día los albirrojos salieron airosos de El Maulí de Antequera con un triunfo por 0-1 (como en Alicante). Caprichos del fútbol, dos nombres propios marcaron aquella conquista: Eric Montes y el portero Lucho García, los dos mismos héroes del pasado domingo. El centrocampista hizo el tanto en Antequera al igual que en Alicante y Lucho levantó un muro de ladrillos en su portería para neutralizar un asedio como hacía tiempo que no se veía. El mismo Lucho que este domingo detuvo un penalti con el 0-0, el segundo penal que para este curso. Tremendo.

Aquella victoria en Antequera ocurrió en la 15ª jornada y era la tercera a domicilio del conjunto entrenado por Lolo Escobar. Los rojiblancos ya no volvieron a sonreír en la carretera. En los siguientes once desplazamientos cosecharon solo tres empates y ocho derrotas (cinco en la recta final liguera). La crisis de resultados fuera de casa empeoró, sin duda, las sensaciones de un Algeciras que fue perdiendo fuelle tras un gran arranque hasta entrar en un estado de apatismo que se contagió a las gradas. Afortundamente los rojiblancos no pasaron apuros para firmar la permanencia, pero el ambiente se quebró dentro y fuera del Mirador.

Tras la profunda remodelación deportiva de este verano en La Menacha, el Algeciras emprendió la temporada 2024-25 con la visita al Alcoyano. Los de Justo acariciaron la victoria en El Collao, donde desperdiciaron un penalti a su favor. El equipo, eso sí, dejó una imagen convincente que se disipó un poco en el segundo desplazamiento, en Mérida. La nefasta tarde contra el Marbella en casa acrecentó las malas sensaciones de una parroquia que ya no sabía qué esperar de este Algeciras. Lo visto el pasado domingo en Alicante reconcilia a equipo y afición, e insufla una enorme dosis de moral al vestuario.

Justo se desquita también

El técnico del Algeciras arrastraba también una mala racha particular sin conocer la victoria como visitante, como él mismo reveló en la rueda de prensa tras el partido en Alicante. "Es curioso porque hice un año fuera de casa sin perder y ahora llevaba desde septiembre de 2023 que Fran Justo no ganaba un partido de fuera de casa en competición oficial", relató.

Justo dirigió la pasada andadura en dos etapas al Real Unión, con el que comenzó y fue destituido en diciembre para después ser repescado en abril y conseguir la salvación en la Primera RFEF. Lo curioso es que al técnico se le atragantaron los viajes, ya que solo consiguió vencer en la cuarta jornada al imponerse por 2-3 al Arenteiro, el club con el que había triunfado y donde fue ovacionado a su regreso.

El gallego tiene claro que las inercias y las rachas forman parte del fútbol y son caprichosas. El algecirismo confía en que la conquista del Intercity suponga un punto de inflexión para ver la mejor versión en el Nuevo Mirador. "Este Algeciras ganará partidos fuera de casa igual que los va a ganar en casa. Vamos a intentar no perder ni empatar muchos porque los chicos tienen capacidad", manifestó.