El Algeciras se reinventa sin Álvaro Romero

El Algeciras CF se adapta a su nueva realidad sin Álvaro Romero. A la espera de que nuevas pruebas confirmen los peores augurios de la primera exploración, la lesión de ligamentos en una rodilla y el paso por el quirófano, el algecirismo se ha hecho a la idea de que no podrá contar con su goleador para el tramo final de temporada. El Algeciras se jugará la permanencia en la Primera Federación sin su jugador franquicia.

La primera respuesta del vestuario de Iván Ania a este varapalo se plasmó en el esfuerzo colectivo de un Algeciras que logró puntuar sin encajar ante el todopoderoso Alcorcón, el líder del grupo. Los futbolistas (titulares y suplentes) que saltaron al césped del Nuevo Mirador dieron un paso al frente ante la ausencia del máximo goleador albirrojo y uno de los jugadores referentes de esta plantilla.

Romero puede estar mejor o peor, marcar más o menos, pero no cabe duda de que se trata de uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Primera RFEF en las dos campañas de existencia de la categoría. Nadie lo pone en duda. El Algeciras se ha quedado sin una de sus principales bazas en ataque, sin un elemento cuya mera presencia en el campo ya condiciona a la gran mayoría de los rivales y a sus defensas.

La pérdida del '10' no es una baja cualquiera en los esquemas de Ania, quien ahora se ve obligado a reinventar a un Algeciras que trata de sobrevivir a la cascada permanente de lesiones y sanciones, un combo que viene machacando a los albirrojos prácticamente desde que empezó el curso, un problema que, por otra parte, se no atajó a tiempo en el mercado de invierno. No, del todo.

La lesión de Romero, por intentar verlo desde una óptica positiva, abre la puerta a un revulsivo en la alineación y puede (y debe) servir de acicate a un vestuario que parece haber entendido que la única salida del descenso es juntarse dentro y fuera del campo. El Algeciras se juntó bien el pasado domingo contra el Alcorcón, especialmente cuando las piernas se agotaron. Esa fórmula es la que necesita prolongar Ania el próximo domingo en Majadahonda para seguir creyendo en la salvación.

¿Quién puede hacer de Romero? Ania tiene a un jugador del corte de Rodrigo Sanz, uno de los refuerzos de invierno, que seguramente ahora vaya a tener minutos. Está también Elejalde, limitado físicamente aunque está echando un cable desde el banquillo. El domingo destacó desde una banda Siddiki, al que se le ve muy enchufado y con ganas, y también se deslomó el algecireño Juan Serrano, que incluso jugó hasta fuera de lugar cuando se lesionó Pepe Mena. El Algeciras necesita de esa segunda línea para ayudar a un Roni que se ha quedado solo como gran referencia de gol.

Romero se ha perdido cinco partidos de los treinta disputados esta temporada en la competición liguera. El del pasado domingo ante el Alcorcón fue el primero por lesión. Los cuatro anteriores fueron todos por sanción: la victoria en León y las derrotas en Valdebebas, en Alcorcón y en casa ante el Deportivo.