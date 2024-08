Recagno, una nueva referencia de la base del Algeciras para esta temporada

Algeciras/Dani Recagno, un joven canterano del Algeciras CF, se estrenó el sábado 17 de agosto con el primer equipo en el Nuevo Mirador, en los minutos finales del XXIX Trofeo Virgen de la Palma. Antes salió con la camiseta albirroja en el tramo final del primer partido de pretemporada contra el Al Jazira, y otros encuentros más después. Como dice el entrenador algecirista, Fran Justo, nada hay decidido sobre la composición de la plantilla y los canteranos incluidos hasta el próximo 31 de agosto, pero Recagno sigue trabajando con humildad para hacerse un sitio porque se ha convertido en una de las referencias de la base algecirista en esta nueva temporada.

El estreno de Recagno con la camiseta del equipo senior del Algeciras no fue en el Nuevo Mirador. Fue en el Banús Football Center, en Marbella, el pasado 25 de julio, cuando los de Fran Justo comenzaron su ciclo de partidos de pretemporada jugando contra el Al Jazira, con el que empató a cero goles. Su padre se lamentaba ese día en la grada de no contar con una buena cámara de fotos para recoger el momento, cuando su hijo entró de relevo también en los minutos finales, luciendo el número 27 a sus espaldas.

"En Marbella estaba un poco nervioso, pero los jugadores y el cuerpo técnico me trasmitieron mucha confianza y tranquilidad, y eso hizo que saliera al campo con las ideas claras y sabiendo lo que tenía que hacer", declaró a Europa Sur. "En mis primeros minutos en el Nuevo Mirador, la verdad es que me sentí muy tranquilo y cómodo porque ya me había quitado esos nervios en los anteriores partidos. Tengo mucha ilusión y ganas, ya que mi objetivo al llegar al Algeciras era jugar en el estadio con el primer equipo", añadió.

Dani Recagno estuvo dos años en el Cádiz, con el que debutó con 15 años en el juvenil, en liga nacional. Luego pasó un primer año en el juvenil albirrojo, también en la liga nacional, y de ahí pasó al Algeciras B, con el que disputó en la pasada campaña los play off de ascenso a División de Honor.

Recagno, junto a otros jugadores más formados como Curro, quien ha dispuesto de muchos minutos de confianza del primer técnico del Algeciras, Fran Justo, en la pretemporada, y también incluido en la primera convocatoria para el viaje a Alcoy del pasado fin de semana, dan relevo a otros nombres de la cantera como Iker Navarro y Pimienta, que han tomado rumbos distintos para la nueva campaña. Navarro fichó por el filial del Real Murcia, el Imperial, después de estar en dinámica del primer equipo albirrojo durante las dos últimas temporadas.