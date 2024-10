Raúl González: "En el gol del Algeciras se puede pitar falta, pero si hubiésemos aprovechado nuestras ocasiones no hablaríamos de eso"

El entrenador del Real Madrid Castilla, Raúl González, calificó al Algeciras CF, con el que su equipo empató este domingo (1-1) en el Alfredo Di Stéfano como “un equipo muy competitivo, que sabe defender bien”, al tiempo que deslizó que en el tanto de los albirrojos, anotado por Javi Gómez, llegó precedida de una acción en la que “el árbitro podía haber pitado falta”.

“El Algeciras es un equipo muy competitivo, con jugadores con calidad, veteranos, con mucha experiencia en la categoría; es un conjunto que sabe defender bien y que sabe aprovechar los contraataques”, analizó. “Siempre digo que es un equipo muy complicado de batir, hay que hacer las cosas bien y entiendo que nosotros lo logramos, creamos las ocasiones, pero ellos defendieron bien, ya sea por errores nuestros de no materializar las oportunidades o por acierto goles o por aciertos suyos”.

“Ésta es una competición muy complicada y el Algeciras seguramente, como todos, tratará de pelear por los puestos de más arriba, pero eso será cuestión de tiempo de ver dónde estamos cada uno”, abundó.

Preguntado por una posible falta previa por empujón en el tanto visitante, comentó: “Yo creo que podría haber pitado falta, como pitó muchas en otros momentos del partido, pero en esas situaciones el árbitro a veces no la considera así. Me voy con la sensación de que, incluso con ese gol, sea falta o no, podríamos haber metido nosotros tres o cuatro y no estaríamos hablando de eso”.

“Creo que, quitando el resultado, esta jornada nos dejó muchas cosas para ser optimista; atacamos bien, tuvimos muchas ocasiones y concedimos poco, pero el resultado es de empate a uno y esto va de goles”, reflexionó. “Es una pena por los chicos, por la energía, por el esfuerzo, por todo lo que lucharon; lo intentamos, controlamos y dominamos el partido, sabiendo que al final cualquier equipo de esta competición te puede hacer daño, ya sea en un balón parado, o en una contra, o por un error que tú cometas”.

“Solo sumamos un punto, de ahí nuestra decepción y nuestra tristeza, pero también somos optimistas de que en el futuro, trabajando de la misma forma y dando continuidad a esto, llegarán los resultados”, dijo convencido.

“Es evidente que falta gol; los chicos son los primeros que quieren materializar las ocasiones y es verdad que no es una situación cómoda, porque al final los chavales miran la clasificación, son jóvenes y pueden sentir ansiedad, porque tienen muchas ganas de hacer las cosas bien, así que hay que tranquilizarles, darles confianza, que sigan creyendo en ellos”, argumentó Raúl González. “Si están aquí en esta plantilla es porque son elegidos y tienen unas cualidades y capacidades, así que hay que darles continuidad. No se puede hacer más, lo que intentamos cada semana,

El entrenador mostró su preocupación por la situación clasificatoria de su equipo: “Estamos donde estamos. Mientras no ganemos, mientras no tengamos una continuidad de dos victorias, estaremos donde estamos ahora. El mensaje es el de siempre, como he dicho antes, cada jornada es una oportunidad, cada jornada es un reto, cada semana tenemos diferentes adversidades”.