Iván Ania: "En líneas generales hicimos un buen partido, pero nos faltó acierto en las áreas"

El técnico del Algeciras, Iván Ania, valoró el partido que hizo su equipo ante el Ferrol, aunque lamentó los errores que le costaron la derrota. "En líneas generales hicimos un buen partido y tratamos de tú a tú al Racing de Ferrol, le pusimos las cosas difíciles. Pero nos faltó acierto en el área rival y en la nuestra dos errores nos penalizaron en los goles".

"El partido fue igualado, nos pusimos rápido por delante en el marcador y eché de menos secuencias de pases más largas para intentar desgastar al rival. En el momento que lo pudimos hacer fuimos capaces de generar peligro. Pero consiguieron el empate en un desajuste defensivo, que nos comemos un pase interior. Modificamos cosas en el descanso porque estábamos sufriendo en la banda izquierda. Tomás se puso malo en el hotel y no pudimos contar con él. El segundo gol, como Mario en el campo, quizás no hubiese sucedido porque lee muy bien esas situaciones de llegada de segunda línea. Se ponen por delate en el marcador muy rápido en la segunda parte y partir de ahí creo que pasamos a ser dominadores. Parecía que podía llegar el empate, pero no llegó, y a medida que iban pasando los minutos al final ya era más con el corazón que con la cabeza", analizó el entrenador albirrojo.

Ania destacó el peligro que llevó el rival por su banda derecha, donde Ale Benítez tuvo que defender a Carlos Vicente. "No es fácil jugar a pie cambiado en el lateral, aunque ellos también lo están haciendo con Aitor Pascual. Carlos Vicente es un jugador muy bueno en el uno contra uno. Tanto él como Heber son difíciles de neutralizar. Todo el peligro vino por su banda derecha. Lo intentamos recomponer tras el descanso porque teníamos la baja de Tomás y acabamos jugando con un extremo como lateral. Eso nos condicionó, pero es lo que tiene el fútbol", valoró.

"Los resultados del sábado no fueron tan malos, pero por la mañana Ceuta y Fuenlabrada consiguieron la victoria. Veníamos en una posición no tranquila, sino más holgada que cuando fuimos a León, y tenemos que seguir peleando. El que sea capaz de ser más fiel a sí mismo es el que se va a llegar el objetivo. Si por verte ahí abajo vas a cambiar todo y jugar a lo que no te conviene o a cosas que no entrenas por la presión, el estado de ánimo o circunstancias, te lleva a cometer errores. Nosotros estamos intentando ser a nosotros mismos", destacó Ania.

Para el entrenador albirrojo "todas las derrotas son dolorosas, pero hay maneras de perder". "Perdimos con orgullo, con la cabeza alta. Fuimos a por el partido, no se puede decir que el equipo no fue temeroso. Hubo momentos de dominio para los dos. Es un campo difícil y sabíamos de la dificultad del rival. Competimos de tú a tú, no nos dio para ganar pero metimos en complicaciones al Ferrol, que en los últimos minutos acabó jugando directo para evitar riesgos", sentenció.