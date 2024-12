Así es el próximo rival del Algeciras: el Antequera, un líder espejo de los humildes

El once inicial del Antequera en su último partido en casa.

Algeciras/Viene el líder al Nuevo Mirador. El Algeciras CF recibirá este próximo sábado (15:30) al Antequera CF, el equipo que ha conseguido asombrar a todo el grupo II de la Primera Federación con una primera vuelta sobresaliente que aspira a rematar con matrícula de honor. Los de El Maulí únicamente han encajado una derrota esta temporada, allá por la séptima jornada a primeros de octubre. Como club con raíces humildes, el Antequera es un espejo en el que los más modestos se miran y se inspiran.

El Antequera luce 32 puntos en la tabla fruto de ocho victorias, ocho empates y una sola derrota (ante el Hércules en Alicante por la mínima). El cuadro verderón presenta la mejor diferencia goleadora del grupo (+10) merced a sus 24 tantos a favor por solo 14 en contra. Es el segundo que menos encaja junto al Real Murcia y el tercero que más marca junto al Villarreal B.

Más allá de los números, dignos de un favorito a la pelea por el ascenso, el Antequera tiene un sello propio que ya mostró en la campaña del ascenso y que Javi Medina ha conseguido pontenciar incluso un poco más. Los de El Maulí están haciendo soñar a su afición con un fútbol atrevido, vertical y que mima el balón. Ver jugar a este Antequera se ha convertido en garantía de entretenimiento en una categoría tan táctica y tan reñida.

Tras una temporada de debut en la Primera Federación de notable, el Antequera ha sabido reiventarse durante el verano y recomponerse como plantilla sin perder ni un ápice de identidad. La piedra filosofal del proyecto es Javi Medina y el club lo tuvo claro al renovar al técnico hasta 2025 en diciembre de 2023. Los grandes artífices son Ángel Luis González, el presidente del club, y los dirigentes de la dirección deportiva, Alberto Aguilar y Álvaro Silva, especialistas en sacar buenos jugadores de debajo de las piedras sin apenas inversión.

El club también se lanzó a cambios institucionales profundos. En el mes de febrero de este año Mike Garlick se hizo la propiedad al adquirir todas las acciones. El británico es conocido en la comarca ya que estuvo interesado en tomar las riendas de la Balona (llegó incluso a reunirse con el alcalde, Juan Franco para tratar sobre esta posibilidad) y ha estado vinculado al fútbol de Gibraltar con el St. Joseph’s FC. Garlick es residente en Marbella y fue dueño del Burnley inglés con el que vivió dos ascensos a la Premier y una clasificación para la Europa League antes de vender sus acciones. Garlick dejó claro desde el primer día que su proyecto no se basaba únicamente en poner dinero: "Hay que dirigir a los clubes de manera prudente y sostenible. Un equipo de fútbol se tiene que hacer paso a paso. Es muy importante para mí. Quiero una evolución, no una revolución. Es la manera que, sosteniblemente, lleva alto a los equipos". De momento no le puede ir mejor.

Mike Garlick -segundo por la izquierda- junto a las autoridades de Antequera

Del Antequera del pasado curso solo continúan Fomeyen, Álex Marcelo, Chema, Tomi Lanzini (se perdió la pasada liga por una grave lesión), Iván Moreno, Topo y Luismi Gutiérrez. El cordobés Luismi Gutiérrez está siendo una de las grandes revelaciones de este nuevo Antequera y uno de los jugadores más desequilibrantes del grupo a balón parado.

Entre los muchos fichajes que recalaron este verano en El Maulí se encuentran dos exalgeciristas como Siddiki y Elejalde. Los dos están sonriendo este curso. Siddiki empezo fuerte y con tres goles, mientras que Iñaki Elejalde está sacando ahora su mejor versión y ya cuenta con cuatro dianas. El club sedujo al veterano Jonathan Biabiany (ex del San Fernando) e incorporó también a gente como Xemi Fernández (Intercity), Luismi Luengo (Zamora), Iván Pérez (Real Unión), Toni Arranz (Cornellá), Iván Rodríguez (Córdoba), Maffeo (Escaldes), Juanmi Carrión (Real Murcia), Juan Aspra (Marino Luanco), Obounet (Diosgyor), Jero Lario (Baleares), Marcelo (San Fernando), Recio (Alcorcón), Dani Alcover (Roda), Álex Rubio (Real Murcia), Belza (Tenerife) y Agus Moreno (Betis Deportivo).

La plantilla del Antequera ha celebrado este jueves su comida de Navidad, a dos días del partido de este sábado en el Nuevo Mirador.