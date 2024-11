Sanluqueño - Algeciras: un derbi para salir de abajo

Algeciras/Segundo viaje consecutivo para el Algeciras CF. Tras el punto conseguido en Alcorcón, el equipo de Fran Justo visita este sábado (16:00) al Atlético Sanluqueño en la 15ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los albirrojos, que llevan tres partidos sin ganar, se encuentran un solo punto por encima del descenso y con tres de margen sobre un rival que ha caído al puesto de colista después de que la clasificación se haya puesto al día tras la disputa de los partidos aplazados por la DANA.

El Algeciras busca una victoria a domicilio que se le resiste desde la quinta jornada, cuando estrenó su casillero de triunfos esta temporada al vencer al Intercity. Los de Fran Justo han sumado en cinco de sus siete desplazamientos, pero saben que para despegar los empates no bastan. Ganar en Sanlúcar permitiría al Algeciras dar un salto hasta la mitad de la tabla, pero una derrota seguramente volvería a meter a los albirrojos en el pozo. Asi está la categoría.

Fran Justo recupera a Dani Merchán tras dos partidos de sanción por la expulsión en Huelva y tiene varias incógnitas que no desveló en la rueda de prensa de la previa. El técnico solo apuntó que Eric Montes es "seria duda" y que durante la semana arrastraron "algún problema físico más". El míster, que tampoco hizo referencia al estado de Javi Alonso, avanzó que viaja toda la plantilla al tratarse de un desplazamiento cercano. Una buena noticia es que el club ha compartido una imagen del portero Lucho García enfundado en sus guantes en el último entrenamiento, más cerca de volver.

Si Eric Montes no estuviese para salir de inicio, parece claro que Iván Turrillo se retrasaría en el centro con Marino y Neco Celorio actuaría más adelantado. La vuelta de Merchán dependerá de cómo esté Tomás, que recuperó la titularidad en Alcorcón. Por lo demás, pocos retoques se pueden esperar.

"Hemos ido a ver muchos partidos a El Palmar", aseguró Justo. "Es un campo muy difícil, diferente, al estilo inglés con la gente muy cercana, del fútbol de antes, muy bonito. Tienes que estar enchufado antes de que sucedan las cosas", advirtió el gallego, que encara la visita "con ambición y convencimiento de ser nosotros".

El míster albirrojo espera a un Sanluqueño que "juega bien en casa, le gusta de tener la pelota y se trata de un conjunto agresivo, muy combativo". Para Justo, la referencia del amistoso de pretemporada vale de poco. "Estamos en la jornada quince y los dos equipos hemos evolucionado mucho. Lo que sí tengo claro es que será un partido para sacar nuestro mejor nivel, con mucha de nuestra gente en las gradas, estoy nos ilusiona mucho", destacó.

"Tenemos que hacer un partido similar al de Huelva o Alcorcón, sabiendo que hay que ajustar y mejorar porque la categoría nos está diciendo que no nos ha dado para ganar", remarcó al tiempo que no cree que el Algeciras esté lejos de ese plus. "Veo 30-40 partidos a la semana, veo a los equipos que ganan fuera de casa y no creo que hagan muchas cosas mejor que el Algeciras", agregó.

El hecho de que el Sanluqueño se haya puesto colista indica poco a Fran Justo. "Están a tres puntos de nosotros. La mayoría estamos a un partido o dos de distancia. Cuando demos la vuelta en la jornada 19 veremos dónde estamos en el trayecto, ahora solo hay que mirar hacia adelante y sumar y sumar", opinó.

El derbi provincial enfrenta a dos de los equipos que más empatan del grupo con siete igualadas en catorce partidos. El algecirismo estará representado en buen número en las gradas ya que además de dos excursiones en autocar son muchos los aficionados que se han organizado para acudir en vehículos particulares y echar el día en una tierra de buena gastronomía. Los dos hinchadas mantienen una relación de hermandad.