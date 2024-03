Oportunidad inmejorable para el Algeciras

El Algeciras CF recibe este sábado (16:00) en el Nuevo Mirador al Recreativo Granada. Los albirrojos afrontan un partido trampa con todas las letras ya que, sobre el papel, están obligados a ganar al colista del grupo y peor equipo por números de toda la Primera Federación. Todo lo que no sea acabar la tarde con tres puntos más, sería un varapalo moral para el vestuario de Lolo Escobar.

El Algeciras alza el telón de la 26ª jornada liguera en el grupo I de la Primera Federación. El conjunto de Escobar comparece ante su hinchada con el regusto positivo del empate en Sanlúcar y el recuerdo de la goleada ante el Castilla hace un par de semanas. El Algeciras marcha séptimo con 36 puntos y ya vislumbra la frontera de los 40. El duelo contra el farolillo rojo se antoja una oportunidad inmejorable para dar otro paso en firme hacia la permanencia y, por qué no, meter algo de presión al Recreativo de Huelva en la quinta plaza. Una cosa va de la mano de la otra.

Alineaciones probables Algeciras CF: Marcos; Admonio, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Iván Turrillo, Javi López-Pinto y Zequi. Recreativo Granada: Pol Tristán; Estacio, Van Rijn, Diego, Rodelas, Masllorens, Mario, Carlos Pérez, Pablo Sáenz, Mortimer y Julito. Árbitro: Gonzalo González Páez (sevillano adscrito al colegio de Madrid). Hora: 16:00 (26ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras recibió al Granada B por última vez en la temporada 2015-16 con una victoria por 2-1 en la desaparecida Segunda B. El filial se impuso por 1-2 en la 2013-14, también en Segunda B.

Tampoco conviene olvidar que la pelea por eludir el descenso se ha avivado con la reacción del Linares y el Mérida. Los de La Menacha gozan de nueve puntos de colchón y vencer esta jornada en casa supondría dar una estocada casi definitiva al colista y, como poco, mantener las distancias con el resto.

Con una legión de apercibidos. Así se presenta la situación para Lolo Escobar, que tiene a casi un once a una tarjeta de cumplir sanción. Juan Rodríguez, Tomás, Admonio, Roldán, Eric Montes, Borja Fernández, Iván Turrillo y Javi Cueto deberán andarse con ojo si juegan porque cualquiera de ellos cumplirá ciclo si ve una amarilla. Lo normal es que alguno se pierda el próximo desplazamiento a Ibiza.

Los algeciristas mantienen las bajas por lesión de Diego Esteban, Milosevic y Curro. Eso quiere decir que Pimienta vuelve a estar disponible. El once no debería distar mucho de los dos últimos, con alguna posible variante como pasó en Sanlúcar con la entrada de Sergio Santos. Quizás vuelva Zequi si está al cien por cien o regrese Borja al centro del campo en un partido que se presume de mucha posesión. Tener el control es una de las claves de Escobar para que "ellos no corran". "Si corren y el partido se hace de ida y vuelta, son peligrosos. Tenemos que sujetar eso", avisó.

"Para mí es el partido más importante que nos queda de la temporada y así lo ha transmitido. Viendo la jornada y los duelos que hay es trascendental", sentenció Lolo Escobar en la previa.

"El Recreativo Granada es un equipo que con balón lo hace muy bien, en Ibiza hizo un buen partido, y nos quitará el balón en algunos momentos. Tenemos que saber que será un partido muy complicado y habrá que estar preparados para todo", advirtió el técnico. "Tenemos en la retina ejemplos que he buscado como el año pasado cuando fuimos a Talavera, que estaba medio descendido y nos metió tres, o hace algunos años el del Betis Deportivo", recordó Escobar, que no estaba en esas temporadas, pero los ha hecho suyas para dejar claro cómo puede complicare este tipo de enfrentamientos. "Son partidos que exigen y ellos juegan ya con una tranquilidad, juegan para mostrarse porque se han quitado un poco la presión al verse lejos", sostiene el de Don Benito.

"Seguiremos sin perder la humildad y dando importancia a todos los partidos", subrayó Escobar, que no gestionará el tema de los apercibidos: "Pondremos a todos caiga quien caiga, como si caen los diez".

El míster reconoce que cada semana tiene "quebraderos de cabeza diferentes" por el nivel de competencia de su plantilla: "Intentaré poner a los que yo vea que estarán más motivados y pido a la afición que nos ayude porque es un partido importante y, si los ganamos, nos va a acercar mucho al objetivo".

Escobar confía en prolongar la buena dinámica del arranque de la segunda vuelta y sostiene que apenas ha visto altibajos: "El equipo creo que está teniendo un comportamiento regular. Tuvimos un bache contra rivales todopoderosos, pero no veo bajón físico ni de nada. Nos adaptamos, jugamos cuando podemos y, sobre todo, tenemos claras las fases del juego y eso para mí es jugar bien".

Aunque Escobar no pierde la perspectiva del objetivo central, sí dejó esta vez un guiño de optimismo: "Soñar es gratis y a ver dónde conseguimos llegar y cuándo conseguimos esos 45 puntos, que yo creo que nos liberará aún más".