Castilla - Algeciras: una oportunidad para despegar

Algeciras/Una oportunidad para despegar. Así se presenta la visita del Algeciras CF este domingo (12:00) al Real Madrid Castilla. Los albirrojos juegan en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas tras el subidón que supuso la victoria en el Derbi del Estrecho, la primera en casa del curso 2024-25. La moral, sin embargo, se ha visto afectada esta semana por una nueva lesión grave: Javi Avilés ha dicho adiós a la temporada tras partirse el cruzado y el menisco de la rodilla derecha. Lucho y Tomás siguen en la enfermería y los algeciristas pierden, además, por sanción a Arnau Gaixas. Fran Justo no quiere excusas y apuesta por la competitividad de su plantilla para ganar a cualquiera en cualquier escenario.

Tras haberse quitado un losa de encima y salir de los puestos de descenso, el Algeciras encara la 10ª jornada del grupo II de la Primera Federación con la posibilidad de dar un salto en la clasificación y refrendar la estabilidad que Fran Justo desea implantar en el entorno del Nuevo Mirador. Con 10 puntos, los albirrojos saben que están tan cerca de meterse en la zona medioalta como de volver a las posiciones de vagón. La categoría continúa igualadísima y para muestra la victoria de este viernes del Fuenlabrada, que estaba penúltimo, ante el colíder Ibiza.

"La victoria del fin de semana pasado ya tiene que estar olvidada y lo que tenemos que hacer es un buen partido en Madrid y darle continuidad a la manera de competir el equipo", manifestó el entrenador, que enfoca el encuentro como "una buena oportunidad en un escenario difícil, contra un rival de mucho nivel aunque sabemos que estamos preparados".

Justo no podrá repetir alineación ya que se cae por sanción Arnau Gaixas, un fijo en la defensa, y el equipo sufrió el terrible varapalo de la lesión de Javi Avilés a mediados de semana. El extremo madrileño pasará por quirófano para reparar una rodilla muy dañada y se perderá el resto de la temporada. El Algeciras tampoco tendrá al portero Lucho García -baja de manera indefinida- ni al capitán algecireño Tomás, que tiene para tres o cuatro semanas por una rotura muscular. Justo avanzó que Lautaro "jugará" en el centro de la zaga y la ausencia de Avilés propiciará la entrada de algún jugador de banda, probablemente Javi Gómez, con Diego Esteban volviendo al costado derecho.

Además, el técnico desveló que hay jugadores con molestias menores, como es el caso de Álvaro Leiva, con un edema óseo en un pie, una dolencia que le impidó participar la pasada semana y por lo que apenas ha podido ejercitarse estos días. El algecireño se reencuentra con su club de origen, un Castilla que le tiene cedido en casa y al que llegó hace dos veranos. Sin embargo, Leiva no ha tenido la fortuna de encajar en los planes de Raúl González. Ese edema complica su presencia sobre el césped.

Vamos a dejar de fliparnos. Queremos estar estables y no mirar la clasificación

Justo entiende que el Algeciras deberá hacer "un partido casi perfecto” para puntuar en el Di Stéfano: “Tenemos opciones, sabemos por donde es el camino. Si no cometemos errores, si somos un equipo valiente, que transmite energía, si nos exigimos a nivel defensivo... vamos a tener nuestros momentos", aseguró el gallego, cuyo equipo viene de haber sumado en sus dos salidas más recientes (Intercity y Betis Deportivo).

“La victoria siempre magnifica todo más, pero no creo que fuera nuestro mejor partido”, señaló Justo en referencia a la victoria ante el Ceuta. "El resultado te produce una emoción y todo lo vemos mejor. Nuestro trabajo es estar estables", expresó el técnico, que ha tenido que ir levantando el ánimo del grupo tras lo de Javi Avilés. "Es un golpe duro, pero forma parte de nuestra profesión. Vamos a intentar dedicarle la victoria y que vea que esto va para arriba".

El míster del Algeciras no quiere "excusas" por las bajas: "Vamos a salir con once, vamos a tener cinco cambios y va a haber gente que no juegue. El que siga rindiendo, seguirá jugando, y el que no, pues igual deja paso a otro que rinda más", sentenció.

Sobre el filial del Real Madrid y su mal momento, Fran Justo avisa: "Ahí está la trayectoria del Castilla. Es un equipo que por circunstancias tiene siete puntos, pero creo que están acusando muchas bajas. No es normal que no hayan ganado cuatro o cinco de los nueve partidos que llevan, el fútbol es así, a veces te atasca, te cuesta más de lo normal”, reflexionó.

El técnico huye del resultadismo y llama a tener los pies en el suelo: "Esto está empezando. Lo más malos ya fuimos nosotros, el peor equipo de toda la Primera RFEF con dos puntos, pero esto da muchas vueltas. El que está abajo en la jornada 9 vamos a ver si está en la 38, que es cuando descienden los equipos. Vamos a seguir estables, a no mirar la clasificación, a entender que cuesta mucho ganar, hacer goles... Vamos a dejar de fliparnos, nosotros somos más de los de descenso que los de ascenso, así que tenemos que ir a muerte a Madrid", opinó.

"No somos el City, nosotros no estamos para ganar tres partidos seguidos, ya para ganar uno tiene que estar todo casi perfecto", proclamó Justo. "Es muy osado creerte que le vas a ganar a alguien porque está en la clasificación mejor o peor", insistió.