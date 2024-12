Algeciras - Antequera: el rugido del Nuevo Mirador contra el líder

Algeciras/Partido para soñar en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF quiere elevar a su máximo exponente esa comunión entre el equipo y la afición para doblegar al casi imbatible líder. Los albirrojos reciben este domingo (15:30) al Antequera CF en la 18ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, la penúltima de la primera vuelta de la temporada y la última cita de 2024. Los chicos de Fran Justo llegan en su mejor momento a un encuentro que podría aupar a los algeciristas a los puestos de playoff de ascenso para pasar las fiestas de la Navidad y el Año Nuevo.

El algecirismo atraviesa un momento pleno de ilusión y quiere más. El Nuevo Mirador espera su mejor entrada del curso para un partidazo que lo tiene todo. Los de casa vienen de pegar el pelotazo en Ibiza, de haber enlazado por primera vez dos triunfos y de haberse puesto a un solo punto de la zona de privilegio. Los de Fran Justo se han hecho fuertes en un estadio donde acumulan 10 de los últimos 12 puntos. Todos estos alicientes se enfrentan a un Antequera que encarna la revelación del grupo, un líder modesto que solo ha perdido una batalla en 17 duelos y hay que remontar a la séptima jornada (en Alicante ante el Hércules y por la mínima).

Con 23 puntos y falta de dos jornadas para alcanzar el ecuador, el Algeciras ha asomado la cabeza gracias a un crecimiento constante que se ha plasmado con sus mejores de semanas de sensaciones, resultados y juego. Fran Justo quiere exprimir ese momento y pide "acabar de pisar el acelerador" para llegar al parón en la mejor situación posible. El técnico ha hecho un llamamiento a la hinchada para que empuje más fuerte que nunca: "Nuestra gente va a decantar la balanza en un partido igualado y muy complicado", aseguró convencido.

El Algeciras empieza a respirar con respecto a las lesiones. En Can Misses reaparecieron satisfactoriamente el portero Lucho García y el mediocentro Eric Montes. Fran Justo recupera esta semana, aunque no al cien por cien, al centrocampista Javi Alonso, por lo que la única baja segura es la conocida de Javi Avilés (operado de una rodilla). El once inicial no debería variar con respecto al que cuajó un partido tan redondo en Ibiza. "La gente del banquillo está apretando mucho", subrayó el técnico para resaltar el trabajo de los menos protagonistas.

Justo afronta el sábado "con mucha ilusión y muchas ganas", pero sobre todo con el anhelo de que el estado de La Menacha sea una auténtica caldera: "Quiero sentir un día en el que el Nuevo Mirador ruja", confesó. "Tenemos que sentir que jugamos con doce desde el principio y tenemos la sensación de que así será", afirmó el entrenador, que entiende que el equipo tendrá que cumplir con su parte: "Que todo el mundo sienta que desde el arranque vamos a ir a por el Antequera, no vamos a especular, vamos a buscar esa victoria que todos queremos porque estamos convencidos de que podemos".

Javi Alonso sale de la enfermería en una plantilla que ya solo tiene la baja de Javi Avilés

El preparador gallego asume que el Antequera está líder por méritos propios: "Cuando van ya 17 jornadas y eres líder, con ese punto de competitividad, quiere decir que estás haciendo las cosas muy bien", aceptó. "Quiero ver a nuestro equipo en un partido de estas características, ante un equipazo, pero ellos saben que van a tener las cosas muy difíciles porque este Algeciras en el Nuevo Mirador es muy fuerte y tenemos mucha confianza", advirtió Justo, centrado en "ser el segundo equipo que gana al Antequera" esta temporada.

"El Antequera es un equipo que no necesita jugar bien para hacer gol, que siempre está preparado para transitarte", argumentó Justo sobre el rival. "Es muy peligroso en transición y a balón parado. El Antequera es realmente peligroso en esas dos facetas y va a requerir un partido supercompleto, muy concentrado por nuestra parte porque con tres o cuatro pases, cualquiera te la coge y te hace gol, tiene facilidad", opinó.

El míster del Algeciras valora "lo que le cuesta a los otros equipos mantener a cero con el Algeciras" y sostiene que su equipo "crece adecuadamente cada semana". "Estamos atacando bien y haciendo muy bien las cosas a nivel de concentración. Este partido va a requerir entenderlo y que demos lo mejor de nosotros", agregó.

Justo entiende que ahora exista cierta euforia en torno a su Algeciras: "La gente en la calle se tiene que ilusionar con su equipo, porque además es un equipo que representa valores, los valores de esta afición", subrayó.

El míster tendrá que seguir este duelo y el siguiente desde las gradas por los dos partidos de sanción de su expulsión en Ibiza: "Es una lástima, pero no queda más que aceptarlo y aprender", manifestó Justo, que ve el parón como una oportunidad "para poner el contador a cero y que la gente pueda refrescarse mental y físicamente".