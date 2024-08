El nuevo Algeciras enseña sus cartas en el Nuevo Mirador ante el Sevilla Atlético

Algeciras/El fútbol auténtico vuelve al Nuevo Mirador, el de verdad, el que hace que uno se vaya a casa contento o con la cara torcida. El Algeciras CF recibe este domingo (19:00) al Sevilla Atlético en su estreno como local de la temporada 2024-25, correspondiente a la segunda jornada del grupo II de la Primera Federación.

El nuevo Algeciras de Fran Justo comparece ante su público tras el debut con empate en Alcoy hace una semana y con la carta de presentación que dejó en la victoria del Trofeo de la Palma ante el Ceuta. La recta final del mercado de fichajes deparó una llegada y una salida en el vestuario albirrojo: se incorporó el extremo Juan Hernández, desde el Málaga, y rubricó su salida el lateral diestro Ángel López.

La afición algecirista, por encima de los 3.700 abonados, comienza a hacerse una idea de las hechuras de un Algeciras con muchísimas caras nuevas aunque mantiene algunos pilares del curso anterior. El pilar maestro del bloque, el capitán Iván Turrillo, representa la principal duda en la convocatoria tras las molestias que forzaron su cambio al descanso en Alcoy. El algecireño no está roto, pero ha sobrellevado la semana a menor ritmo. Lo lógico es que no fuerce aunque Justo tampoco lo descartó en la citación. Diego Esteban podría suplir al capitán en un once abierto a movimientos. La hinchada también está pendiente de la aparición de un Álvaro Leiva que fue reservado hace una semana.

"Hay muy buena plantilla y muchos futbolistas que además tienen características diferentes. Los vamos a necesitar a todos", aseguró Justo en referencia al fondo de armario.

Tras lo vivido en El Collao, muchas miradas estarán puestas en el estado del césped del Nuevo Mirador. "El campo va a estar bien, yo creo que favorece el espectáculo para los espectadores, con dos equipos que van a querer atacar, van a querer ser protagonistas con la pelota y seguro que se va a ver un buen partido", señaló Justo.

El aliento del Mirador

El técnico tiene claro que el debut liguero se produjo "en un contexto totalmente diferente al que nos vamos a encontrar en la mayor parte de los encuentros de la categoría" y confía en hacer valer el peso de las gradas. "Vamos a jugar con doce y eso nos tiene que ayudar cuando estemos en ataque a tener esa ambición en poder finalizar las jugadas y, cuando estamos en defensa, a empujar, a darnos ese aliento, a entender que toca defender", sostiene Justo, convencido de que "en esta categoría los resultados son detalles".

Sobre el Sevilla Atlético, que perdió en su estreno liguero, Fran Justo destaca que se trata de "un rival que juega muy bien con pelota" y profundiza sobre una forma de jugar que busca cualquier resquicio de error. "Esperan a que te equivoques para poder correr a los espacios. Dentro de esto, nosotros vamos a tener que contrarrestarlo. Vamos a tener momentos en los que vamos a ser muy protagonistas y otros en los que vamos a tener que sostener al Sevilla Atlético", comentó.

El preparador del Algeciras confía en la amplitud de su plantilla para encarar un partido que puede hacerse largo y variar según se desarrolle. "Vamos a ver lo qué decidimos. Tenemos una muy buena plantilla con muchos argumentos y vamos a intentar organizar todo bien para que nos salga un buen domingo entendiendo que tenemos delante un rival difícil, un rival de ritmos, muy técnico y que juega bien al fútbol".

Los aficionados que acudan al Nuevo Mirador contarán menos zona de aparcamientos, ya que las obras de la explanada junto al estadio siguen en marcha para las pistas de prácticas y exámenes de conducir que ejecuta la Diputación de Cádiz. Hay disponibles para aparcar unos 3500 metros cuadrados de la gran explanada de más de diez mil metros cuadrados.

Los interesados en adquirir entrada para el partido pueden hacerlo de manera online en la web oficial del club.