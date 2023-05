Toda la temporada del Algeciras, concentrada en 90 minutos

Sábado 27 de mayo a las 19:30. El día D y la hora H de la operación final por la salvación. El Algeciras CF recibe al Real Madrid Castilla en la última jornada del grupo I de la Primera Federación (con horario unificado). El Nuevo Mirador ejercerá de testigo directo del partido que decidirá la permanencia de los albirrojos en la categoría. Las cuentas pueden ser tan sencillas como enrevesadas: el equipo de Iván Ania depende de sí mismo para salvarse en un maremágnun de posibilidades con casi media clasificación implicada. Un triunfo garantiza la tranquilidad, un empate podría bastar e incluso la derrota, según los demás resultados, podría librar del descenso gracias a los golaverajes.

Toda la temporada se pone en juego durante 90 y pico minutos. No hay más después de esto. This is it, que diría un americano, como puede ser el caso de Mac Lackey, uno de los accionistas del club, que verá el desenlace desde el palco junto a Ramón Robert, las dos caras visibles de un proyecto que depende en buena medida de que el Algeciras permanezca en Primera Federación.

Alienaciones probables Algeciras CF: Miño; Albarrán, Admonio, Figueras, Tomás, Mario Ortiz, Borja Fernández, Iván, Roni, David Martín y Siddiki. Real Madrid Castilla: Mario de Luis; Carrillo, Rafa Marín, Marvel, Peter, Obrador, Theo, Álvaro Martín, Tobias, Bravo y Aranda. Árbitro: José David Martínez Montalbán (Águilas). Hora: 19:30 (38ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Segunda visita del Castilla al Nuevo Mirador. La pasada temporada de saldó con un empate 1-1 en la penúltima jornada. El enfrentamiento anterior, en el desaparecido Mirador, se remonta a la 83/84 en Segunda con triunfo local por 1-0.

Los rojiblancos alcanza la 38ª jornada con 44 puntos, undécimos e igualados con el Ceuta, el San Fernando y el Rayo Majadahonda. Los de Ania solo tienen un punto de ventaja sobre el descenso que marcan el Fuenlabrada y el Sanse con 43. Salvo los descendidos Talavera y Pontevedra, todos se juegan la plaza hasta la décima posición.

Tras el borrón de Riazor, donde el Algeciras no tuvo opción y encajó una abultada goleada, el algecirismo confía en recuperar la versión competitiva de su equipo en los dos últimos meses. Todo el entorno se aferra al factor campo y al empuje de la afición en el Nuevo Mirador para hacer frente a un Castilla que llega clasificado para el play-off de ascenso a Segunda, pero con la tercera posición por amarrar, ya que el Deportivo marcha al acecho de un pinchazo.

Ania llega a la cita final sin sancionados y con las dos bajas consabidas de Álvaro Romero y Ferni. El técnico, que volvió a repetir alineación, ha sido fiel a su doctrina de no revelar el más mínimo detalle del estado físico de su plantilla. De haber cambios, probablemente solo sea algún ligero retoque.

Iván Ania

El entrenador del Algeciras considera fundamental "centrar la energía" en lo qué ocurra en el Nuevo Mirador. "No pensamos más allá de nuestro partido. Pensar en otros resultados no vale de nada, tenemos el privilegio de depender de nosotros mismos y sabemos que ganando conseguimos el objetivo de salvar la categoría", manifestó. "Les hablé a los jugadores desde mi experiencia en otros equipos", prosiguió Ania. "Y, siempre que llegamos a la última jornada jugándonos algo, nos fue bien cuando solo nos centramos en lo nuestro".

"No espero nada de los rivales, menos viendo los resúmenes de la pasada jornada", aseguró Ania. "No espero nada porque se dan resultados muy raros, hay tanto en juego y tanto que se nos escapa", reflexionó.

Al margen del Algeciras, al asturiano le da igual qué equipos se vayan a salvar, pero dejó claro un factor: "Nos interesa que gane la Balona porque nos acercaría muchísimo a esa salvación".

"Nos jugamos el futuro"

Iván Ania es tajante cuando se le pregunta la importancia de salvarse: "Nos jugamos esta temporada y el futuro. Nos jugamos el futuro de nuestras familias, del club, de la afición, de todos", proclamó.

El albirrojo espera hacer valer el factor campo: "Si nos dan a escoger donde queremos jugarlo, es aquí, con nuestra gente. El rival es difícil porque se viene jugando cosas y vendrá a por todas. El Castilla es un equipo de mucho nivel, el que más talento tiene de la categoría y más variantes, pero nuestra necesidad es mayor que la de ellos y eso tiene que notarse en el campo".

"Espero un partido igualado, en el que seamos capaces de dar nuestra mejor versión y sobre todo que ganemos, que es lo importante al final. La clave es que estemos sólidos defensivamente porque a un partido podemos ganar a cualquiera", subrayó.

"Creo que todos somos conscientes de lo que nos jugamos y el apoyo va a ser fundamental para conseguir el objetivo. Entiendo que va a ser un gran ambiente aunque estemos peleando por un objetivo distinto. Ojalá podamos dar una alegría".