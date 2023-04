Algeciras, ahora, delante de toda tu gente

En esta vorágine de continuas finales, el Algeciras CF tiene una más este sábado (17:00) ante el Mérida en el Nuevo Mirador. El equipo de Iván Ania necesita hacer lo que hizo el pasado domingo en La Línea, pero ahora delante de su afición. Los albirrojos, impulsados por el incalculable chute anímico del Clásico, tienen que refrendar en casa que por fin han tomado el camino hacia la permanencia.

El Algeciras alza el telón de la 34ª jornada del grupo I de la Primera Federación a un par de victorias del ansiado objetivo y a sabiendas del mínimo margen de error con solo cinco partidos por delante. Igual hacen falta menos de 45 puntos para salvarse esta temporada, pero el listón se ha colocado para no llevarse un susto de última hora.

Alineaciones probables Algeciras CF: Miño; Albarrán, Admonio, Figueras, Tomás, Mario Ortiz, Borja, Iván, Roni, Juan Serrano y Siddiki. AD Mérida: Juan Palomares; Felipe Alfonso, Nacho González, Bonaque, Álvaro Ramón, Acosta, Meléndez, Larrubia, Dani Lorenzo, Lolo Pla y Nando Copete. Árbitro: Pedro Eugenio Muñoz Piedra (Madrid). Hora: 17:00 (34ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El actual Mérida se impuso por 1-2 en la 2015/16 en la desaparecida Segunda B. La visita de los romanos en la 19/20 no se celebró por la suspensión del coronavirus.

Una alegría contra el eterno rival siempre lo cura todo, más aún cuando ambos se jugaban la vida en medio de una delicada situación. El Algeciras todavía no puede respirar tranquilo pero con 39 puntos, dos por encima del pozo, vuelve a casa con una oportunidad para reconciliarse con una parroquia que se fue muy disgustada tras el tropiezo ante el San Fernando. Los de Ania no vencen en su templo desde finales de febrero ante el Fuenlabrada y saben que la continuidad en la categoría pasa en buena medida por los puntos que logren amarrar en sus dominios.

El algecirismo está llamado a congregarse a las 17:00, un horario impropio para un tiempo marcado por un calor casi veraniego. Los equipos intentaron atrasar la hora pero la RFEF dijo no y sí permitió otras modificaciones.

Historias al margen, Ania dispone de casi todo lo que tiene en una plantilla con las bajas definitivas de Alvarito Romero y Ferni, ambos ya operados. El técnico recupera tras sanción a Nico Van Rijn y Ale Benítez y no arrastra castigados aunque tiene a unos cuantos apercibidos. Lo lógico, después de lo visto en el Municipal, es que repita el mismo once salvo que aflore alguna molestia. Desde la grada lo que esperan ver es al mismo Algeciras de La Línea o Majadahonda y no al que esporádicamente aparece en casa atenazado y obstinado hasta decir basta cuando el oponente le corta los circuitos.

Iván Ania

El entrenador del Algeciras, Iván Ania, entiende que su equipo tiene "el privilegio" de depender de sí mismo en esta recta final en la que casi todos los rivales se juegan algo. "No podemos perder ese privilegio en estos cinco partidos que quedan", priorizó.

"Encadenar esa segunda victoria nos daría ese salto en la clasificación y nos dejaría todo mucho más encarrilado", aceptó el asturiano, que ve todo el entorno reforzado tras el golpe de autoridad dado en La Línea. "Esa victoria ha despertado un poco la confianza en el equipo", reflexionó en voz alta. "Espero que el ambiente sea muy favorable y que entre todos seamos capaces de conseguir esta victoria que nos encauzaría mucho el camino para terminar bien un año que está siendo duro".

Ania pone sobre aviso del Mérida: "Es un rival que viene en una dinámica buenísima. Nos va a exigir porque es un equipo que te iguala por el centro, es presionante, es vertical... ya lo vimos en el partido de la primera vuelta. Nos creó muchos problemas y nos dominó en el primer tiempo", argumenta.

"Este perfil de rival es el más peligroso"

El técnico algecirista insiste en que el Mérida cuenta una peligrosidad especial: "Que nadie se piense que va a venir relajado porque ya esté salvado. Es un equipo que tiene opciones de play-off y tiene una Copa del Rey por medio, eso es muy atractivo para los clubes. Este perfil de equipo es el más peligroso de la categoría en estos momentos. Linares, Mérida, Unionistas... posiblemente van sin esa presión de la obligatoriedad pero la ilusión hace que saquen su mejor nivel", avisa.

Ania recalca el compromiso que palpa en su vestuario y aclara que nadie se va a reservar nada: "Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer para sacar esto adelante. Sabemos que parte de un esfuerzo extra. Si tengo un dolor, tengo que aguantar. Si hay un momento en el que hay que arriesgar es ahora, queda muy poco y tres jornadas en casa. No hemos sido fuertes aquí y tenemos que mejorar esos números", explica.

El míster reconoce que prefería otro horario "para jugar con menos calor" y no quiere mirar otros marcadores: "Lo importante es que hagamos nuestros deberes y si acompañan los demás, mejor. En este caso jugamos primeros, así que nos tocará seguir el resto de la jornada".

El club espera una buena entrada de público tras la promoción de descuentos en las entradas que habilitó durante toda la semana.