Algeciras, toma lo que es tuyo

El Algeciras CF tiene en su mano alcanzar la tranquilidad total. El equipo de Iván Ania recibe este domingo (12:00) al Celta B en la antepenúltima jornada del grupo I de la Primera Federación. Los albirrojos aspiran a un triunfo con el que apalabrar la permanencia delante de su afición en el Nuevo Mirador.

El Algeciras encara la 36ª jornada con 43 puntos y la certeza de que se mantendrá fuera de los puestos de peligro. Tras el último empate en San Sebastián de los Reyes, los de Ania tienen muy cerquita el objetivo, no obstante saben que todavía no está hecho y que tienen un calendario duro en la recta final de un grupo en el que la mitad de conjuntos aún pelea por salvar la categoría. La victoria este domingo significaría la permanencia virtual de un Algeciras que sale beneficiado en la gran mayoría de los múltiples empates.

Alineaciones probables Algeciras CF: Miño; Albarrán, Admonio, Figueras, Tomás, Mario Ortiz, Borja, Iván, Roni, David Martín y Siddiki. Celta B: Ruly García; Carrique, Sergio Barcia, Javi Domínguez, Conde; San Bartolomé, Hugo Sotelo, Durán, Iker Losada, Hugo Álvarez y Lauti. Árbitro: Rubén Ruipérez Marín (Albacete). Hora: 12:00 (36ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Celta B visita el Nuevo Mirador.

Sin sancionados y sin nuevos lesionados, el Algeciras cuenta con la plantilla que está echando el resto para salvar una temporada complicada. Con las bajas conocidas y sensibles de Alvarito Romero y Ferni, Iván Ania mantendrá su apuesta por un once que ha conseguido echar el cerrojo en el momento oportuno con cinco porterías a cero en las seis últimas jornaas. Rubén Miño ostenta la mejor racha sin encajar de las tres primeras categorías con 340 minutos. El Algeciras ha encontrado la fórmula y viene de repetir once por primera vez en mucho tiempo con el mencionado Miño; una defensa con Albarrán, Admonio, Figueras y Tomás; el centro del campo partiendo de Mario Ortiz, con Borja e Iván Turrillo; las bandas con Siddiki y David Martín; y en punta de lanza, el incansable Roni.

El duelo de este domingo es especial para el centrocampista Borja Fernández, vigués y celtiña de cuna, seguramente el algecirista que mejor conoce al rival.

Iván Ania

El entrenador del Algeciras aspira a una victoria ante un rival que, augura, "va a ser muy difícil". Iván Ania entiende que "el punto ante el Sanse no fue malo", pero acepta que "los resultados no acompañaron". "Seguimos dependiendo de nosotros mismos y no podemos perder ese privilegio. Estamos muchos equipos en muy pocos puntos y ya hemos visto cómo puede cambiar todo en una semana. Creo que si conseguimos la victoria, tendríamos ya la salvación", reflexionó.

Ania avisa de la capacidad del Celta B, "un filial que ha ido de menos a más". "Si no le hubiesen quitado jugadores del primer equipo, posiblemente ya hubiese sellado su clasificación para el play-off. Es un rival con con mucho nivel y con un sistema difícil de contrarrestar".

El míster albirrojo quiere zanjar el objetivo, pero asume que "todo lo que no sea perder es importante". Un empate pondría a los albirrojos con 44 puntos. "En casa tenemos que ganar, además con un punto no es suficiente para sellar la permanencia", insistió.

Ania advierte de la importancia de "estar preparados para dominar y para que en ciertos momentos nos puedan dominar. Tenemos que aprovechar nuestros momentos nuestros y saber que ellos acumulan mucha gente por dentro y tenemos que saber estar juntos".

"No hemos conseguido nada"

El algecirista quiere mantener la tensión en la caseta a pesar de las buenas sensaciones: "Estamos mucho mejor de lo que estábamos hace un mes y algo, pero no hemos conseguido nada. Quedan tres partidos complicados, todo el mundo se está jugando algo".

Ania, como viene haciendo en las últimas semanas, subrayó la implicación de los futbolistas: "Los tocados están mejor. En otro momento no hubiesen jugado ni les hubiésemos forzado, pero era el momento de arriesgar. Los jugadores han sido muy honrados y han querido arrimar todos el hombro", valoró.

El Nuevo Mirador espera repetir el ambiente de la última victoria en casa ante el Mérida ya que el club volvió a poner en marcha las promociones de descuento para los aficionados.