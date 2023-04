El Algeciras necesita un acto de fe

El Algeciras CF tiene una nueva oportunidad para creer y hacer creer. El equipo de Iván Ania recibe este Domingo de Ramos (12:00) a la AD Alcorcón, el líder y, por números, el mejor conjunto de toda la Primera Federación. Los albirrojos se encomiendan al Nuevo Mirador y a su afición para salir de los puestos de descenso. Las lesiones se siguen cebando con el vestuario de Ania, que ahora pierde a Álvaro Romero en un equipo que va cortísimo de efectivos.

El Algeciras necesita protagonizar un acto de fe en toda regla. La 30ª jornada apremia a una escuadra que suma 32 puntos y que se ha marcado el reto de conseguir al menos cuatro victorias en las nueve finales que tiene por delante. Cuatro victorias y algunos puntos más seguramente hagan falta para mantener la categoría.

Alineaciones probables Algeciras CF: Miño; Albarrán, Admonio, Van Rijn, Tomás, Mario Ortiz, Siddiki, Pepe Mena, Roni, Borja y Juan Serrano. AD Alcorcón: Chus Ruiz; Víctor García, Javi Castro, Babin, Morillas, Mosquera, Álex López, Ernesto, Addai, Javi Lara y Chiki. Árbitro: Manuel García Gómez (Badajoz). Hora: 12:00 (30ª jornada, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Alcorcón visita el Nuevo Mirador.

Los del Nuevo Mirador cayeron de nuevo en el pozo la pasada jornada tras perder por 2-0 en Linares, en una nueva escenificación de esa otra cara del Algeciras marcada por los errores y esa falta de competitividad que tanto pasa factura. El varapalo de Linarejos también dejó la lesión de Alvarito Romero, que no ha visto la cara hasta mediada la semana. El club está en vilo porque todos los indicios apuntan a una rotura de ligamentos, lo cual acabaría con su temporada.

Sin Romero, sin Ferni -también lesionado-, sin Iván Turrillo -que cumple sanción por ciclo de amarillas- y con un mar de dudas. Ania apurará hasta última hora para ver si puede recuperar a Mario Ortiz y Jordi Figueras, dos veteranos que se antojan fundamentales en esta situación. El técnico podrá disponer por fin de Admonio para recomponer un once que debería experimentar modificaciones con respecto al último. El once, lógicamente, está muy condicionado por el estado de los dudosos.

El Algeciras se juega la vida y cada vez tiene menos margen de error. Ania tiene la tarea de acertar con los que estén en mejor condición física y mental porque la cabeza también juega, tanto o más que las piernas. La afición, que volverá a estar ahí a pesar de todo, espera una entrega similar a la que se vio ante el Córdoba. Es lo mínimo que demanda una grada que con muy poquito se vuelca.

"Necesitamos cuatro victorias"

Iván Ania tiene sus cuentas claras: "Somos conscientes de que estamos en una situación difícil, en descenso. Quedan nueve partidos y tenemos que sacar esto adelante. Estamos ahí por las circunstancias tácticas que todos sabemos y porque hemos tenido muchos contratiempos durante la temporada, sanaciones y lesiones, pero la situación es salvable", aseguró.

"Quedan nueve partidos y yo creo que tenemos que conseguir por lo menos cuatro victorias, aunque no podemos pensar más allá del Alcorcón. Si pensamos que hay que ganar cuatro de nueve te puede resultar difícil, vamos a ir partido a partido, ganar uno y pensar en otro, con un estado mental lo más fuerte posible", agregó.

Ania asume que "el estado de ánimo depende del resultado del domingo" y reconoce que un triunfo ante el Alcorcón sería "un espaldarazo importante para el equipo".

"A un partido podemos competirle al Alcorcón"

El técnico del Algeciras aboga por mantenerse fiel al estilo y no perder las formas por tratarse del líder. "Vértigo no tenemos ni somos un equipo miedoso ni temeroso", afirmó. "Ellos van líderes porque hacen muchas cosas bien y nosotros en descenso porque hacemos cosas que no deberíamos, pero a un partido sí podemos competirle al Alcorcón", manifestó.

"Es un equipo que no necesita dominarte para ganarte, para mí el más completo del grupo con diferencia", piropeó Ania a su rival. "Es muy versátil, con pegada arriba, concede muy poco, no podemos cometer errores", advirtió.

"Tenemos que estar juntos"

Ania lamenta el cúmulo de ausencias pero pide, por encima de todo, unidad: "Una de las razones por las que estamos abajo es porque nunca hemos podido tener a todos los jugadores, pero no es momento de excusas y lamentos. Hay que estar muy juntos, dar el mejor nivel y acertar en la toma de decisiones".

El míster destaca que "en el vestuario hay muchos jugadores que ya vivieron esta situación en otros equipos y eso te permite estar más tranquilo". Ania reclama "mentalidad ganadora" y "responsabilidad" para el primero de los últimos cinco compromisos que restan en casa. De ganar los cinco en el Nuevo Mirador, la salvación estaría garantizada.