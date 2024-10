Una preocupación menos para el Algeciras: el Hércules pierde a su pichichi

Algeciras/El desgaste y las lesiones pasan factura a todos los equipos en la Primera Federación. El Algeciras CF lo sabe bien porque lleva casi toda la temporada sin poder contar con Manín, uno de sus delanteros. La próxima jornada será el rival de los albirrojos el que se quedará sin su gran referencia arriba ya que el Hércules va a tener que dar descanso a Soldevila por un esguince de tobillo. El pichichi de la categoría, el héroe de la última victoria de los herculanos, se lastimó el pasado domingo y desde Alicante dan por hecho de que se perderá el partido del viernes en el Nuevo Mirador (20:30), el que abrirá la octava jornada liguera.

Oriol Soldevila se ha convertido en uno de los delanteros referenciales de la Primera Federación. El atacante catalán acumula cinco dianas en siete partidos, más que nadie en la categoría. Solde supera a Javi Eslava (Unionistas) y Sannadi (Barakaldo), ambos con cuatro. El artillero del Hércules sufrió un esguince de tobillo que requiere reposo y tratamiento, por lo que los medios alicantinos ven imposible que vaya a estar en condiciones para jugar el próximo viernes en el Nuevo Mirador, mucho menos cuando la expedición del Hércules tendrá que desplazarse el jueves.

La baja de Soldevila supondrá un importante contratiempo para un Hércules que ha marcado ocho goles y que ha visto como Solde ha sido fundamental con casi un tercio de los tantos y una asistencia para ganar tres de sus cuatro partidos como local en el Rico Pérez. El impacto de Soldevila ha sido tal que que el delantero fue elegido como MVP del mes de septiembre, el mejor futbolista de la competición.

Marcó en el Nuevo Mirador

Soldevila fichó este verano por el Hércules procedente del Intercity, con el que la pasada campaña jugó en el mismo grupo del Algeciras. De hecho, caprichos del fútbol, el atacante fue el artífice del triunfo del Intercity en el Nuevo Mirador, saliendo desde el banquillo y rompiendo un partido que a los albirrojos se les enquistó. Solde, eso sí, lleva ya los mismos cinco goles que marcó en todo el curso anterior.

No todos son malas noticias en el Hércules, ya que la enfermería podría verse aliviada también. Según apuntan en Todo Alicante, el técnico, Rubén Torrecilla, confía en recuperar al delantero Dani Romera, quien arrastró molestias durante toda la semana pasada y no entró en la convocatoria frente al Antequera. Romera acelera para viajar a Algeciras y pelear por los minutos con Marcos Mendes -ex del Algeciras- y Agus Coscia. Por otro lado, parece que repetirá convocatoria el lateral Samu Vázquez y podría tener sus primeros minutos este viernes si completa la semana de trabajo sin molestias. Por último, Alvarito deberá seguir trabajando al margen con los fisioterapeutas y los readaptadores tras su intento fallido de volver ante el Castilla.

Pendientes de Manín

En el bando algecirista, el equipo de Fran Justo continúa con su plan de preparación y con las miradas de la afición centradas en el estado de Manín. El delantero jerezano se encuentra en la recta final de su recuperación y aspira a disfrutar de sus primeros minutos desde los que tuvo en la segunda jornada en el último tramo contra el Sevilla Atlético.

El Algeciras está echando en falta a un finalizador y Manín encaja en ese perfil. Los rojiblancos han perdonado un buen puñado de goles en acciones claras en las últimas semanas. Justo sabe que el punta puede paliar esa necesidad pero desde el primer momento se mostró partidario de no forzar al delantero para evitar una rotura mayor. La semana va a ser corta en el Nuevo Mirador, pero en función de cómo transcurra, Manín podría regresar a la lista y estar aunque sea para un rato.