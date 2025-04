El Pontevedra, el segundo campeón ascendido a la Primera Federación 2025/26

Algeciras/La Primera Federación de la temporada 2025/26 ya tiene a otro nuevo inquilino con plaza reservada: el Pontevedra CF. El equipo gallego consumó este pasado fin de semana su ascenso como campeón del grupo I de la Segunda RFEF. Los de Pasarón regresan a la categoría de bronce dos años después y se suman al Guadalajara, el primer campeón del curso (grupo V), y al Cartagena, el primer descendido desde el fútbol profesional.

El ex del Algeciras Yelko Pino es uno de los referentes de este Pontevedra entrenado por Yago Iglesias, un equipo que dio que hablar muchísimo en la presente edición de la Copa del Rey y que ha librado un pulso intenso y bonito con el Numancia de Soria por la primera plaza. Un viejo conocido de la comarca como Mario Gómez -ex de la Balona- forma parte también de una plantilla con nombres propios destacados como Dalisson, Rufo, Álex González, Garay o Edu Souza.

El Pontevedra cantó el alirón tras vencer al Laredo, colista ya descendido, por 4-2 para alzarse hasta los 69 puntos a falta de dos jornadas para el final del campeonato. El Numancia marcha con 61 en un grupo donde el resto de plazas para el playoff siguen bastante abiertas. El cuadro granate vivió una racha de cuatro meses sin perder con la que tomó impulso. Sólo el Numancia fue capaz de seguirle el ritmo en el mano a mano por el liderato. El partido clave se jugó el 19 de marzo con el Numancia en Pasarón. El Pontevedra ganó 1-0, con gol de Dalisson, y asestó un golpe casi definitivo. Los de Soria denunciaron alineación indebida de Yelko Pino en una acción polémica al considerar que había invadido el terreno de juego (después de ser sustituido) para interrumpir un contraataque soriano. El recurso, no obstante, no prosperó.

El Pontevedra se ha desquitado del sinsabor de la pasada andadura cuando una derrota contra el Ourense CF le apartó del liderato y le obligó a disputar el playoff. Los de Pasarón superaron al filial del Real Zaragoza, pero cayeron en el cara o cruz contra el Betis Deportivo.

Salvo que los grupos experimenten cambios drásticos en su organización de cara al curso que viene, el Pontevedra no estará encuadrado en el grupo del Algeciras, siempre y cuando los rojiblancos rematen la permanencia que tienen encarrilada. Los de Fran Justo están con 44 puntos, siete por encima del descenso, a falta de cinco jornadas para el final.