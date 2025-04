Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 33ª jornada

Algeciras/La 33ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación aumentó la ventaja del Ceuta como líder tras los pinchazos del Real Murcia y el Antequera. El Ibiza de Paco Jémez resucitó y el Mérida festejó su nueva propiedad británica con un punto que le mantiene en puestos de playoff. Por abajo, el Yeclano levantó la cabeza y el Recreativo de Huelva ahondó su crisis al encajar una goleada sonrojante ante el Castilla en el Nuevo Colombino.

La jornada arrancó el viernes con la victoria del Ibiza en casa ante el Sevilla Atlético. El equipo de Paco Jémez adelantó su resurrección con una victoria balsámica que pone fin al bache de los celestes. Los ibicencos encarrilaron el partido pronto con un gol de Mo Dauda y lo pusieron muy de cara a la media hora con un disparo de Olabe que rechazó en Iker Muñoz y se coló en propia puerta. El filial, sin embargo, respondió tras el descanso con un chutazo del algecireño Collado a la cruceta que pudo ser el gol de la jornada. Los locales volvieron a apretar, tuvieron un gol anulado a Bebé por fuera de juego y cerraron el encuentro sin mayores apuros con el gol de Unai Medina en el tiempo añadido. El Ibiza, que festejó con una tarta en el vestuario el cumpleaños de Jémez, deja atrás la crisis y se reengancha a la puja por el playoff con 52 puntos. El Sevilla Atlético de Jesús Galván se queda con 47 puntos, todavía al acecho de la cotizada quinta plaza.

El otro partido del viernes noche dejó un empate sin goles entre el Villarreal B y el Intercity, unas tablas que no contentan a ninguno de los dos, si acaso algo más al mini submarino. Al colista se le acaban las oportunidades y zanjó su bache de tres derrotas con un punto insuficiente. Los hombres de negro tuvieron más llegadas que un filial que gozó de menos, aunque más claras, como la que desperdició Requena en el segundo tiempo tras un error en la salida del balón de los visitantes. El Villarreal B se ha quedado sin pólvora en el momento crucial y, a excepción de Eyong, no encuentra portería. El filial de Miguel Álvarez alcanza los 40 puntos y mantiene a raya un descenso cada vez más cercano para un Intercity con 29 puntos, lejos de la salvación.

El sábado por la tarde brindó una apasionte doble sesión. El Ceuta se ha hecho fuerte en el liderato. Los caballas aprovecharon un Murube hasta la bandera para dar otro paso firme hacia el ascenso (o al menos hacia el playoff). En un inicio vibrante, Rubén Díaz adelantó a los locales tras una clarísima ocasión de Koné. Pedro López salvó el empate ante Callejón en la primera del Marbella, pero los costasoleños no fallaron en la siguiente, con un disparo cruzado de Ohemeng para equilibrar la balanza hasta el descanso. Pero el Ceuta siempre vuelve y en el minuto 65 Andy Escudero puso patas arribas el estadio con un golazo desde fuera del área. Con el viento a favor, los caballas se toparon con el palo en un disparo de Cristian y sentenciaron con un penalti (por agarrón) que transformó Cristian. Los de José Juan Romero se alzan hasta los 57 puntos, cada vez más sólidos con el bastón de mando, mientras que el Marbella de Carlos de Lerma encajó su primer revés con el técnico al frente. Los blanquillos vuelven a la zona roja con 37 puntos.

El Betis Deportivo dio un salto importante para certificar pronto su permanencia tras remontar al Hércules, que no termina de engancharse a la lucha por el playoff. El partido se abrió pasado el cuarto de hora con un penalti para los alicantinos: Nico lanzó a lo Panenka al larguero y Coscia apareció raudo para cabecear el rechace a la red. El filial, no obstante, se recompuso al instante y empató en una falta lateral que Carlos Reina peinó anticipándose a todos. Ambos tuvieron opció de marcar el segundo, pero fue el Betis Deportivo el que acertó en el minuto 60, en una acción de área que resolvió el pistolero Marcos Fernández. Los verdiblancos, más alegres que su rival durante la segunda mitad, no pasaron aprietos para sellar un triunfo que corta su sequía. El filial de Arzu se sitúa con 44 puntos, a la orilla de la salvación virtual. Con los mismos puntos se encuentra el Hércules de Rubén Torrecilla, que enlaza tres jornadas sin ganar y se complica el sueño del quinto puesto.

El domingo empezó con un chasco en El Maulí. El Antequera tropezó en casa contra el Yeclano en un partido con consecuencias directas en los dos lados de la clasificación. Los de El Torcal tuvieron una de sus peores actuaciones de la temporada y se dejaron los puntos en un penalti cometido por Marcelo nada más comenzar la segunda parte. Olmedo convirtió chutando con fuerza la pena máxima que había adivinado Jero Lario. Los blanquiverdes apenas crearon ocasiones de peligro frente a un Yeclano correoso que se erigió en un muro. El Antequera de Javi Medina vuelve a frenar en seco y con 53 puntos ve alejarse el liderato del Ceuta. Los malagueños aún cuentan con algo de colchón por detrás para mantenerse en la disputa del playoff. El Yeclano de Adrián Hernández acabó con un bache de seis partidos sin ganar y sale de la quema con 38 puntos. Un respiro para los de Yecla.

El Atlético de Madrid B quiere jugar el playoff de ascenso y lo demostró echando una palada de tierra sobre un Alcoyano sin rumbo. El filial colchonero resolvió en la primera parte un encuentro que arrancó con una carambola que casi adelanta a los visitantes. Después el meta de los blanquiazules se tuvo que emplear en un par de acciones hasta que Omar Janneh encontró premio al rematar de cabeza un centro lateral profundo. En una acción casi calcada pero por la otra banda, el Atleti marcó el segundo antes del intermedio. El remate de Janneh lo salvó el portero y Rayane empujó a placer. Los colchoneros perdonaron una goleada mayor en el segundo tiempo ante un Alcoyano que tuvo su ocasión más peligrosa en un córner rematado a un poste. El Atlético B de Fernando Torres sigue de dulce y sube hasta los 49 puntos. El Alcoyano vivió el debut de Garrido como su cuarto entrenador de la temporada, aunque el club ni lo anunció por redes sociales. Los de Alcoy se estancan penúltimos con 34 puntos.

La sesión postalmuerzo dejó uno de los batacazos más sonados de la jornada: el Recreativo de Huelva naufragó contra el Real Madrid Castilla y el Nuevo Colombino estalló en pitos. El Recre vivió una pesadilla a pesar de que la tarde comenzó de cara con el penalti transformado por Caye Quintana a la media hora. El gol despertó a la bestia, en especial a los dos demonios del filial blanco: Gonzalo García y Víctor Muñoz se asociaron para voltear el marcador en un abrir y cerrar de ojos antes del descanso. Con el clima ya cargado contra los onubenses, el Castilla sentenció en la segunda mitad de nuevo con sendos tantos de Víctor Muñoz y el pichichi Gonzalo. Los chicos de Raúl rompen con una trayectoria de siete empates seguidos y asoman la cabeza con 46 puntos a ese tren de aspirantes tardíos al playoff. En Huelva todas las alarmas están encendidas. El equipo de Iñigo Vélez encajó su segunda derrota seguida y con 35 puntos se complica sus opciones de permanencia.

A la misma hora, el Fuenlabrada y el Mérida firmaron tablas en un partido que pudo caer para cualquiera de los dos. El primer periodo dejó ocasiones para Cedric y un latigazo a la madera de Miki. Los romanos se adelantaron justo antes del descanso con un centro lateral que cazó el exalgecirista Mizzian. El Fuenla, no obstante, volvió de la caseta con decisión y Abde se fabricó un auténtico golazo de disparo cruzado. Los azulones apretaron en busca del segundo, pero los extremeños tampoco se amilanaron. La igualdad acabó por decidir el pulso en el Fernando Torres. El Fuenlabrada de Diego Nogales estira su racha sin perder a cuatro jornadas y alcanza los 40 puntos, en esa frontera por encima del descenso. El Mérida estrenó propiedad (la del Brentford) con un empate que pone a los romanos con 50 puntos en la demandada quinta posición.

Muchos de los focos de la tarde se pusieron en el Santo Domingo. El Alcorcón se levantó a lo grande de su revés en Algeciras y tumbó al Real Murcia. Los alfareros dieron un paso de gigante hacia la permanencia y asestaron un golpe duro a los murcianistas en sus aspiraciones de pelear el ascenso directo. El partidazo se decidió en el cuarto de hora final más el añadido. El pichichi Vladys marcó para los amarillos en el minuto 75, pero Cadorini emergió en el 84 para poner unas tablas que medio salvaban la papeleta para los visitantes. Sin embargo, Rentero obró la épica en el minuto 93 en un estadio que se ha acostumbrado a grandes finales. El Alcorcón de Pablo Álvarez se sube hasta los 44 puntos. El Real Murcia de Fran Fernández -que volvía a casa- se queda con 53 y se descuelga a cuatro del liderato del Ceuta.

El broche final se escenificó en el Nuevo Mirador. El Algeciras y Atlético Sanluqueño igualaron en un partido abierto hasta el último segundo. Los rojiblancos no pudieron enganchar la quinta victoria consecutiva aunque la paladearon un buen rato ya que Arnau Gaixas adelantó a los de casa a la salida de un córner. El Sanluqueño, no obstante, salió respondón del intermedio y Lucas Vacas se fabricó el empate. Los verdiblancos llevaron más sensación de peligro en un segundo periodo en el que el Algeciras de Fran Justo gestionó fuerzas para amarrar un punto que le sitúa con 44, más cerca de su meta. El Sanluqueño de Salmerón se pone con 36 y continuará en el vagón del descenso una semana más.