La Peña Cultural La Bufanda Algecirista Martín Gil celebra su tradicional almuerzo de Navidad

Los socios y simpatizantes de la Peña Cultural La Bufanda Algecirista Martín Gil han celebrado este viernes su tradicional almuerzo de Navidad. Los incondicionales hinchas del Algeciras CF han estado arropados por el teniente de alcalde delegado de Deporte, Jorge Juliá, en la celebración realizada en el Restaurante Cetariis.

Los peñistas, además de mesa y mental, han compartido una jornada de convivencia en la que han recordado con cariño a quienes ya no están.

El delegado municipal han destacado la gran labor que realiza esta entidad, presidida por Eloy Soler Gómez, "en la promoción, difusión y divulgación del futbol en general, y del Algeciras CF en particular". Juliá ha aprovechado para desear un Feliz Navidad a los presentes.