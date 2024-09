Paris Adot y Neco Celorio, esa mezcla de veteranía y juventud del Algeciras

Algeciras/La mezcla de veteranía y juventud es una de las premisas que el Algeciras CF se marcó cuando puso en marcha la confección de la plantilla 2024-25 para volver a competir en Primera Federación. El incombustible Paris Adot y el prometedor Neco Celorio encarnan ese espíritu en el vestuario que dirige Fran Justo. Los dos han mostrado en su presentación sus "buenas sensaciones" por el arranque liguero y han coincidido en la importancia del entrenador para unirse a la familia albirroja.

Paris Adot es a sus 34 años uno de los veteranos del nuevo Algeciras, el más experimentado tras el capitán Iván Turrillo. El navarro se sumó ya avanzado el proyecto y se convirtió en uno de los fichajes que llamó la atención de la hinchada. No es para menos viendo su currículum y repasando que viene de ascender a Segunda con el Deportivo de La Coruña. De primeras se ha hecho con el puesto en el lateral derecho y su impacto ha sido inmediato.

"Vengo para ayudar todo lo que pueda, competir cada partido y, viendo que tenemos bastantes jóvenes, enseñar todo lo que he podido vivir... Y a partir de ahí a crecer todos como equipo", manifestó el carrilero, que desde el primero momento se sintió seducido por la oferta del Algeciras. "Cuando ves que apuestan de verdad por ti es importante. También tenía muy buenas referencias del cuerpo técnico y eso me hizo decidir".

Adot tiene "sensaciones buenísimas" desde su desembarco en el Nuevo Mirador. "Con una muy buena impresión del club, del cuerpo técnico y de la plantilla. Me ha sorprendido muchísimo el nivel y creo que va a ser un año bonito", asegueró. El de Pamplona asume que "es muy difícil ganar", pero insiste en el potencial del vestuario: "Estoy muy contento con el nivel individual y colectivo, estuvimos cerca de ganar los dos partidos, estoy tranquilo porque veo que el equipo genera mucho y eso a la larga te da".

Neco Celorio recaló en el tramo final de agosto cedido por un histórico como el Racing de Santander. El atacante de 20 años representa la cara joven de la moneda con un potencial del que hablan maravillas. "Me he encontrado lo que esperaba con un recibimiento fenomenal del club", señaló el cántabro, que sí se ha visto sorprendido por la hinchada. "La afición es una pasada, me quedé flipando cuando salté al campo el otro día".

El canterano del Racing tiene claro que esta temporada puede ser crucial en su carrera. "He venido para trabajar el día a día y ayudar. El buen trato con los compañeros y el cuerpo técnico me ha ayudado mucho en la adaptación y estoy muy cómodo", reveló. "Me considero un jugador con buen golpeo, conducción y último pase, y me siento cómodo de mediapunta y de extremo izquierdo".

Celorio destaca del Algeciras "el grupo" y se muestra convencido en disfrutar de "un gran año". El mediapunta, al igual que Paris Adot, se decantó por los rojiblancos gracias al entrenador: "Fran Justo ha sido muy importante a la hora de tomar la decisión".