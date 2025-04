Pablo Álvarez: "El Algeciras me parece un auténtico equipazo"

Algeciras/Pablo Álvarez, el entrenador de la AD Alcorcón, entiende que el 1-0 "condicionó mucho" la derrota que su equipo sufrió en el Nuevo Mirador de Algeciras. "Un 2-0 es demasiado castigo para el partido que se vio", manifestó.

"Creo que fue un partido que iniciamos mejor que ellos", comenzó Álvarez su análisis ante los medios de comunicación. "Mi sensación es que jugábamos más a lo que queríamos nosotros y es un partido muy marcado por ese gol en el minuto 25, porque creo que antes de eso estábamos muy cómodos sobre el campo. A partir de ahí, creo que el equipo reaccionó bien y acabamos una primera parte bastante buena en la que podíamos haber hecho algún gol para llegar al descanso en igualdad. En la segunda parte, ya con un ritmo bajo, el Algeciras hizo su partido evidentemente y nos llegó ese gol en el descuento con el equipo volcado. Creo que es un partido muy marcado por ese 1-0 porque estaba siendo de máxima igualdad", valoró.

"Quiero dar la enhorabuena al Algeciras, ya lo dije en la previa y lo mantengo, me parece un auténtico equipazo, muy completo", felicitó Álvarez. "Nosotros tenemos que competir mejor, de nada vale todo lo bueno que hagamos si tenemos errores de este tipo", dijo en referencia al primer tanto.

El joven técnico del Alcorcón cree que "en esos primeros 25 minutos igualados, el gol, por sensaciones, estaba más para nosotros, pero ya sabemos como es esta categoría, a la mínima, una situación que no tenía peligro, te castiga el rival", insistió.

"En la segunda parte el partido se ensució mucho y no pudimos generar lo que nos hubiera gustado", prosiguió Álvarez, consciente de que el Algeciras no iba a brindar muchas ocasiones: "Recuerdo tres-cuatro situaciones para hacer gol, pero sabíamos que no íbamos a tener muchas por el escenario complicado y por la buena dinámica del rival. Creo que encontramos situaciones de ventaja, pero me faltó un poquito más de sensación de peligro por momentos".

Pablo Álvarez no cree que el Alcorcón pueda estar tranquilo con respecto a la salvación con 41 puntos: "La categoría es tremendamente igualada, cada partido es una final y sabemos que esto cambia muy rápido. Estamos en máxima alerta, el equipo está muy mentalizado para ser estable en la derrota. Queda lo más duro y lo más bonito también".