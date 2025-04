Fran Justo: "Estamos recogiendo los frutos del trabajo de muchos meses"

Algeciras/Fran Justo mantiene la alegría contenida. El entrenador del Algeciras CF celebró la victoria conseguida ante el Alcorcón en el Nuevo Mirador, la cuarta seguida de su equipo, pero insistió en que la salvación aún no está rematada. "Nos queda mucho camino por recorrer", manifestó el gallego, que reivindicó la labor a largo plazo de su vestuario: "Estamos recogiendo los frutos del trabajo de muchos meses, muchos días, días buenos y malos con muchas dificultades".

"Aún nos queda camino -comenzó Justo su análisis en rueda de prensa-; tenemos que disfrutar todos los algeciristas de un día muy importante, de unas fechas tan familiares como la Semana Santa. Pudimos dar el regalo que la afición merecía, pero hay que trabajar porque esto continúa".

Justo vio "un partido muy bonito entre dos equipos que fueron a buscar al otro arriba, dos equipos que quieren llevar el peso con pelota", opinó. "En este tipo de partidos, el que consigue adelantarse tiene mucho ganado y por suerte fuimos nosotros. Creo que gestionamos el partido muy bien, incluso con la sensación de que entre el 70 al 85 volvíamos a recuperar la pelota, a hundirles. Ellos tenían que arriesgar más y podía aparecer el segundo gol, que era uno de los déficits que teníamos en casa para no sufrir tanto", explicó.

El entrenador del Algeciras no quiere pasar cuentas: "Si algo no tengo es rencor, tengo tranquilidad", dijo tajante, antes de revelar que su mujer y su niño habían acudido al estadio a ver el partido. "No se atrevía ni a mirar los partidos porque se sufre mucho cuando eres familiar de un entrenador", confesó. Vamos a disfrutarlo con todos y a continuar porque el fútbol te demuestra que igual que estás arriba, estás abajo, y con 43 puntos desciendes".

El míster se queda con la constante evolución de su vestuario: "La categoría es muy difícil, es complicado coger dinámicas buenas y tienes que entender que esto es un camino a 38 jornadas. Me preocuparía que mi equipo no mejorara, pero este equipo trabaja mucho y muy bien. Es un auténtico equipazo en todo los sentidos de lo que significa la palabra equipo. El compromiso de estos chicos con el club, el escudo, el sentimiento... esa fortaleza y resiliencia", subrayó.

"Hay una frase que me gusta decir y que no todos los entrenadores pueden porque no les dejan acabar y es que las notas son mayo. De aquí a mayo tienes que intentar convertirte en un mejor equipo y competir. Estamos muy contentos, pero ahora no somos unos fenómenos y antes muy malos, esto va de procesos, equilibrio, estabilidad", reflexionó.

Justo entiende que el Algeciras siempre ha estado a buen nivel físico: "El equipo ha corrido y trabajado mucho y bien, pero cuando encuentras el resultado se magnifica".