Un nuevo giro de tuerca para la televisión de la Primera Federación

Algeciras/La Real Federación Española de Fútbol prepara un nuevo giro de tuerca en la televisión de la Primera Federación. Se avecinan cambios en la categoría del Algeciras CF para la temporada 2025/26 y una de las remodelaciones se va a llevar a cabo en lo relacionado con los derechos televisivos de la tercera categoría nacional, la antesala a la Liga de Fútbol Profesional. La gran cuestión que circula entre los futboleros es si se producirá el tantas veces augurado desembarco de LaLiga de Javier Tebas para tratar de relanzar una competición que audiovisualmente cuenta con un importante potencial de crecimiento. ¿Será este el verano del acuerdo entre Tebas y Rafael Louzán que revalorice a la Primera Federación?

A los incesantes rumores de ese interés de la LFP se ha sumado ahora la noticia, según 2Playbook, de la rotura del acuerdo de la Federación con la empresa ATM Broadcast, su socio audiovisual a través de FEF TV, un año antes de que termine el contrato firmado en agosto de 2023. La RFEF que preside Louzán se habría puesto, por tanto, en marcha para cerrar nuevos pretendientes para retransmitir la Primera Federación y el fútbol sala a partir de la próxima andadura. De acuerdo a la misma información, la Federación ha puesto también a la venta la Supercopa de España, que hasta ahora ha sido retransmitida por Movistar Plus.

Más allá de que LaLiga dé por fin el paso o no, la mayoría de seguidores y especialistas de la Primera Federación coinciden en que la categoría necesita cambios para dar nuevos pasos hacia el profesionalismo. La división que nació como la joya de la corona de la RFEF no termina de quitarse de encima el cartel de "semiprofesional" cuando la realidad es que la categoría se ha consolidado en sus cuatro años como una competición atractiva y muchísimo más exigente que la desaparecida Segunda B. La Primera RFEF está más cerca de la Segunda División de lo que nunca estuvo la Segunda B. Sin embargo, la mayoría de los clubes sufren y tienen que hacer malabares para cuadrar cuentas y nos endeudarse frente a unos gastos que superan y por mucho el nivel de ingresos.

El Algeciras es uno de los pocos clubes que lleva en la Primera Federación desde su puesta en marcha y ha vivido desde dentro su evolución: desde la etapa de Luis Rubiales, pasando por una transición con cierto desgobierno, hasta el actual afianzamiento del nuevo presidente, Rafael Louzán, consciente de que la tercera división nacional necesita retoques y un impulso. Uno de sus impulsos debe llegar desde la televisión.

Realización de un partido de ATM.

La Primera Federación ha pasado por diferentes manos en cuanto a los derechos televisivos desde que tomó vuelo con Footters, la pionera. En agosto de 2023, la RFEF adjudicó a ATM Broadcast los derechos por una cantidad de 5 millones de euros para cada una de las próximas tres temporadas. El acuerdo llegó después de que el órgano hubiese tenido que dejar deseirto el primer concurso puesto que las ofertas no eran suficientes. A partir de ahí, dos empresas presentaron sus propuestas y ATM Broadcast se llevó el gato al agua con 15 millones hasta el curso 2025/2026, además del 50% de los ingresos a partir de 60.000 abonados. El sistema no variaba en cuanto que los partidos se seguirían emitiendo por OTT (plataforma a través de internet) en su totalidad, por suscripción, lo que no ha contribuido a expandir el producto como demandaban varios frentes. La implicación de las autonómicas o de alguna cadena nacional estuvo sobre la mesa, pero no cuajó.

Relacionado Siglo Rojiblanco celebra este jueves su gala de premios a la temporada del Algeciras

Evidentemente, el poner en abierto, por ejemplo, uno o dos partidos de la categoría cada fin de semana habría ayudado a potenciar una Primera Federación que se vive más en los estadios, pero que puede ofrecer partidos interesantes para el espectador común. Los aficionados de los clubes andaluces, casi siempre muy representados en esta categoría, piden cada verano que Canal Sur se implique, pero las peticiones caen en saco roto. Ni con la presencia de clubes como el Málaga, el Córdoba o el Recreativo de Huelva han bastado para que el ente autonómico apueste pore el deporte rey de la tierra.

Los ingresos de los clubes por los derechos televisivos no suponen a día de hoy un respaldo importante, seguramente porque las suscripciones no cubren los baremos marcados en una división en la que marcan las diferencias los trasatlánticos que arrastran a decenas de miles de hinchas como el Real Murcia o el pasado curso el Deportivo de La Coruña. El resto de los mortales maneja cuotas muy inferiores, por lo que está claro que la televisión de la Primera Federación precisa un modelo distinto sustentado en una inversión potente. Por eso todas las miradas apuntan a la Liga de Fútbol Profesional, la única con suficiente músculo para terminar de elevar a una categoría con muchos mercados por explorar.

Da la sensación de que se vienen modificaciones en la RFEF este verano y su niña bonita. Ahora, que por fin se ha pasado página en la Federación, debe ser el momento de tomar el nuevo rumbo para que la categoría sea más sostenible y llegue a los máximos hogares posibles. En la asamblea que se suele celebrar en julio será también el momento para que los representantes de los equipos pongan sobre la mesa todas sus reclamaciones y requisitos para una Primera Federación con varios caballos de batalla que están minando al espectador de a pie como los horarios.