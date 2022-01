El Algeciras no forzará la vuelta de Almenara y Tresaco

La vuelta de Gonzalo Almenara y Rafa Tresaco tendrá que esperar un poco más. El Algeciras CF no va a forzar la participación de los dos futbolistas este domingo ante el Villarreal B (12:00 en el Nuevo Mirador) en el regreso liguero de la Primera RFEF. Iván Ania ha explicado este viernes que ambos jugadores todavía no están a punto para competir. El técnico, por otro lado, aguarda a las pruebas de antígenos de este sábado para corroborar que su plantilla ya está libre de coronavirus. Solo un futbolista del brote detectado a finales de diciembre está pendiente de dar negativo.

El Algeciras está casi al completo para retomar el pulso de la competición en el estreno de 2022. A expensas de lo que digan los test de este sábado, Ania dispone de todos sus efectivos menos uno, el último afectado por el virus de los seis iniciales, sin embargo, no todos los que se están ejercitando se encuentran en condiciones de jugar este domingo.

El algecirismo tenía la ilusión de recuperar a Gonzalo Almenara ya y de ver por fin en partido oficial a Rafa Tresaco. La afición tendrá que esperar un poco más porque ambos ultiman aún su puesta a punto y el cuerpo técnico no va a forzar con ninguno de los dos después de haber tenido toda la paciencia del mundo. "Rafa Tresaco y Almenara no los tenemos. Esperábamos contar con ellos a la vuelta de las vacaciones, pero desgraciadamente no los tenemos ni sabemos cuándo los vamos a poder recuperar. Están mejor, haciendo cosas con el grupo ya, pero todavía no están para poder participar", explicó Iván Ania.

Ania, como es lógico, espera con los brazos abiertos la incorporación del carrilero derecho algecireño, uno de los más en forma cuando estuvo sano en la primera vuelta, y el debut del delantero de Sabiñánigo. Los dos están llamados a ser refuerzos al margen de que el club logre realizar algún fichaje como tanto se viene demandando por buena parte de la hinchada. El resultado del domingo ante el Villarreal B seguramente echará o quitará leña a la hoguera de esa necesidad por fichar de aquí al 31 de enero.

El conjunto del Nuevo Mirador, que extremó las precauciones en cuanto a la mascarilla, confía en quedar libre de Covid una vez se realicen los pertinentes test previos a cada jornada. El Algeciras ha recuperado a cinco de los seis jugadores afectados por el brote detectado tras la vuelta de las vacaciones navideñas. Solo un futbolista permanece aislado y recuperándose a la espera de dar negativo. Ania, en cualquier caso, avanzó que si este sábado el mencionado jugador da negativo no estará para jugar. Sobre los cinco jugadores que ya han pasado el virus, Ania subraya que puede contar con ellos sin problemas.

El ánimo en la plantilla algecirista es bueno por lo que se ha podido palpar en las últimas sesiones y Ania lo refrenda: "Llevamos un tiempo largo sin competir y estamos deseando volver, además en nuestro estadio, donde el último partido fue una victoria contra el San Fernando y esperamos volver a repetirla ante el Villarreal B", deseó el asturiano, que fue el primero de la plantilla en pasar el coronavirus, antes de las fiestas, y ya está plenamente recuperado.