El Algeciras no caminará solo en Murcia

El Algeciras CF contará con refuerzos en las gradas de La Condomina en la final por el playoff de ascenso que disputará con el UCAM este domingo (12:00). David y Nacho Pérez, padre e hijo, encabezarán el grupo de animación murcianista de los albirrojos, como siempre ocurre cuando el Algeciras juega cerca de la Región de Murcia.

David y Nacho Pérez son dos algeciristas "incondicionales" -como ellos mismos se definen- que viven el algecirismo desde la distancia. Ambos son conocidos por el grueso de la afición del Nuevo Mirador aunque la pandemia del coronavirus les ha impedido desplazarse a casa esta temporada. Pero todos los años lo venían haciendo cuando podían. Era como una visita a Tierra Santa.

Los Pérez arrastrarán de familiares y amigos para arropar en La Condomina al equipo de Salva Ballesta. En total, una decena de seguidores que desde la grada lateral animarán con pancarta, bufanda, megáfono... y hasta bombo, si es posible.

"Cuando se hizo la composición de grupos pensé que no iba a poder ver al Algeciras esta temporada, pero fue mi hijo el que me convenció de que sí, de que igual teníamos la suerte de verlo por Murcia al final... Y lo vamos a ver jugándose algo tan bonito como un playoff a Segunda", relata David.

Los Pérez, algecireños residentes en Murcia desde 2005 por motivos laborales, no han perdido ojo a la campaña del Algeciras y además han visto en directo los últimos partidos del UCAM. Saben lo qué se va a encontrar el equipo casi mejor que nadie. "Aquí hay una afición bastante tranquila, no tiene nada que ver con la del Real Murcia por ejemplo. Viven los partidos sin mucha tensión, yo diría que es el equipo el que tiene que tirar de la afición y no al revés", explica el aficionado.

Sobre el UCAM, Pérez coincide con la opinión general: "La impresión es que tiene un plantillón, un equipo muy a tener a cuenta con jugadores elegidos", sentencia.

Este algecirista solo tiene palabras de elogio para lo que el Algeciras ha logrado esta temporada: "Como aficionado estoy muy agradecido. Ves la temporada y el presupuesto que había y, salvo por algún partido flojo, hay que ser coherente y valorar lo que ha hecho este vestuario. Lograron el objetivo de la Primera RFEF a la primera, estando siempre en cabeza, y ahora tenemos la posibilidad de soñar, así que estoy doblemente agradecido".

Los Pérez están convencidos de que los albirrojos "se partirán la cara" en Murcia. "La plantilla merece un respeto pase lo que pase", subraya David.

Esta peculiar peña murcianista del Algeciras no será la única presencia de la afición en La Condomina. Peñistas de Los Excursionistas Guapitakitos se van a desplazar en coches particulares para acompañar a los de Salva Ballesta y algún que otro hincha repartido por la geografía española va a aprovechar el fin de semana para viajar a la capital murciana. El Algeciras nunca camina solo y esta vez no iba a ser menos.